شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تنجح فى تشغيل 7 خطوط لنقل المنتجات البترولية والزيت الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول نجحت فى تنفيذ تشغيل7 خطوط نقل للمنتجات البترولية و الزيت الخام ، وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أن تلك الخطوط فى مناطق متفرقه فى محافظات مصر حيث تقع الخطوط فى جنوب حلوان/بياض العرب والسويس/ مسطرد و خط منتجات السويس/ مسطرد ، كما تقع الخطوط فى التبين / أسيوط و خط منتجات المحلة /شاوة وازدواج خط بوتاجاز رأس بكر/رأس غارب/ أسيوط.

ويتميز نقل المواد والمنتجات البترولية والغازية عن طريق خطوط الأنابيب بعدد كبير من الخصائص والتى تجعلها من أفضل الوسائل وسائل نقل النفط والغاز ومنها انخفاض تكاليف النقل عن طريق خطوط الأنابيب

كما انها تتوافق مع المناطق الصحراوية والحرية وايضا تقلل من مسافة النقل مقارنة بالوسائل الأخرى وكذلك انخفاض تكاليف الصيانة لخطوط الأنابيب كما انها لا تحتاج إلى وقت وتكاليف للتفريغ والتحميل.

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يذكر أن وزارة البترول حققت أعلى معدل انتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر خلال عام 2019 حيث بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات كما رتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى الانتاج الحالي من الغاز الطبيعى حوالى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً.

بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال عام 2019 حوالي 84.2 مليون طن (بزيادة نسبتها 7% عن عام 2018 ) بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 51.9 مليون طن غاز طبيعي ، و 1.2 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.