شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تصاريح البناء في استراليا يفوق التوقعات خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة تصاريح البناء لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أوضحت تراجعاً 11.8% مقابل تراجع 7.9% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع 2.1%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.8% مقابل 22.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 11.7%.

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