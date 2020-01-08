شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .. 6 اختصاصات لمركز الحوكمة تحمى حقوق المواطن والدولة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مركز الحوكمة أول مركز في مصر ومن اوائل المراكز في منطقة الشرق الأوسط المعنية بإدارة الحكم بشكل جيد من خلال تعزيز تطبيق عناصر الحوكمة في الجهاز الاداري للدولة, والتي تتمثل في "الشفافية والنزاهة ، الكفاءة والفعالية ، المشاركة والتضمين ، حكم القانون، المساءلة والمحاسبية .



كما أصدرت وزارة التخطيط قرار رقم 115 لسنة 2014 لزيادة أختصاصات وحدة مركز الحوكمة والذي جاء في المادة الاولي: "ينشأ بوزارة الدولة للتنمية الإدارية وحدة تسمي وحدة مركز الحوكمة تتبع مكتب السيد الوزير"



وتأتى رؤية المركز فى تحقيق التكامل والابتكار والشراكة في صنع وتطبيق السياسات العامة ورفع أداء مؤسسات الدولة استناداً إلى عناصر الحكم الجيد.





وتعد المهمة الرئيسية للمركز هى إدماج مفاهيم الحوكمة الديمقراطية بشكل رئيسي في الأعمال والاستشارات البحثية وبناء القدرات وأستشارات صنع السياسات العامة لكل من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني



اما بالنسبة لاختصاصات مركز الحوكمة وفجأت كالتالى

العمل مع المؤسسات الحكومية لتنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري وتحقيق النزاهة والشفافية. تدعيم آليات المساءلة الرأسية داخل المؤسسات الحكومية من خلال تطوير وحدات المتابعة والرقابة والتقييم، والمساعدة في وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية.

دعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على اتساعها في مجال الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الإدارة الرشيدة واليات الحد من الفساد للوحدات الحكومية المختلفة. المساهمة في إعداد الكوادر الحكومية القادرة على رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات والخطط في مجال تحقيق الإدارة الرشيدة. تقديم الدعم الفني لوحدات الوزارة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لتحقيق الشفافية ومتابعة التزامات مصر تجاه تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

والجدير بالذكر أن المركز أنشئ بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 2008 بالمعهد القومى للإدارة المنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 .

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