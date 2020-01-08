شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 6808 نقطة، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 6550 نقطة مرة أخرى ثم 6300 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6850 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,762 وبين مستوى المقاومة هو 6,860 نقطة

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