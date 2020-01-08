شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10381 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10150 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10550 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,302 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,419 نقطة

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