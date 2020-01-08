شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يواصل سلسلة الخسائر -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم سلسلة الخسائر التي بداها منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 69 فلس، لينهي بذلك الجلسة اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 65 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 72 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 68.0 بينما مستوى المقاومة هو 70.5 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط