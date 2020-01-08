شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 14.20 فلس، في إشارة الى حالة التشاؤم التي تسيطر على المتداولين، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 2 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 16 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.7 بينما مستوى المقاومة هو 15.1 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط