شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السينما الكويتية الوطنية (KCIN) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 1080 فلس، حيث انهى جلسة امس الثلاثاء عند مستوى 1040 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 950 فلس كمستوى اول ثم 850 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1100 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 1,000.0 بينما مستوى المقاومة هو 1,050.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط