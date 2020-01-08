شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) يواجه متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الثلاثاء الماضي عند مستوى 396 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 398 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 400 فلس، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا مرة أخرى لمستوى الدعم 390 فلس كمستوى اول ثم 370 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 410 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 393 بينما مستوى المقاومة هو 398 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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