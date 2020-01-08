شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) يتحرك في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في نطاق ضيق للغاية ما بين مستوى 16.50 فلس ومستوى 15 فلس، والذي يعد مستوى اغلاق الحالي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد، نلاحظ استمرار تداوله اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع يصل السهم لمستوى الدعم 10 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 15 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.8 بينما مستوى المقاومة هو 15.5 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط