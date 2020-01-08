شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث انهى تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 73.40 فلس، في ظل استمرار تداوله اسفل خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما اغلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 71 فلس كمستوى اول ثم 66 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 73.2 بينما مستوى المقاومة هو 73.9 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط