شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 38 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 40 فلس، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تضغط عليه لاعادة اختبار مستوى الدعم 33 فلس مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.0 بينما مستوى المقاومة هو 39.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط