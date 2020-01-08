شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نقل و تجارة المواشي (CATTL) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 172 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 182 فلس، والذي يقابل الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما قد يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 165 فلس كمستوى اول ثم 130 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 185 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 168 بينما مستوى المقاومة هو 178 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط