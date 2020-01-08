شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولاته امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 5.39 ريال، مقتربا من مستوى المقاومة القوي عند 5.50 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5.25 ريال كمستوى اول ثم 4.85 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.50 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.31 وبين مستوى المقاومة هو 5.45 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط