شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نتصف شهر نوفمبر الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 9.39 ريال، مخترقا القناة الصاعدة طويلة الأجل، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه للوصول لمستوى الدعم التالي عند 9 ريال كمستوى اول ثم 8.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.70 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.26 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.48 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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