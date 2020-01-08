شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أهم 7مشروعات بتروكيماوية جاري تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد صناعة البتروكيماويات من أهم صناعات القيمة المضافة خاصة بهد زيادة إنتاج مصر من الغاز الطعبيعي والوصول لمعدلات انتاج يومية بلغت 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا وفيما يلي اهم مشروعات البتروكيماويات الجاري تنفيذها وكذلك اهم مشروعات البتروكيماويات الجاري الاعداد لها من أجل البدء في تنفيذها خلال الفترات القادمة والتى كانت كالتالي..

1- مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة سيدبك والذي يهدف لانتاج مادة البولى بروبيلين بطاقة 450 ألف طن/السنة لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض، ويعتمد المشروع على استغلال كميات البروبان المتاحة بتسهيلات شركة جاسكو بالإسكندرية بدلا من تصديرها، هذا وقد تم طرح مناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروعى البروبيلين والبولى بروبيلين وتم استلام العروض وجارى أعمال التقييم، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.6 مليار دولار.

2-مشروع انتاج البولى بيوتادين المطاطى بشركة ايثيدكو PBR

يهدف المشروع إلى انتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين المطاطى بشركة ايثيدكو اعتماداً على 20 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين المنتجة من شركتى ايثيدكو وسيدبك لتعظيم القيمة المضافة وتغطية جزء من الطلب المحلي وتصدير الفائض، حيث تم الترسية فى يونيه 2019 على تحالف شركتي بتروجت وسايبم اس بى إيه الإيطالية كأفضل عرض لأعمال المقاول العام للمشروع بنظام تسليم المفتاح.. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 165 مليون دولار.

3-مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) والذي

يهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 210 مليون يورو .. حيث تم تأسيس شركة المشروع في سبتمبر2019 تحت اســـم "شركة تكنولوجيا الأخشابWOTECH "، وتم عقد الجمعية التأسيسية في أكتوبر 2019.

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4- مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته ويهدف إلى انتاج 52 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و26 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF التابع لشركة السويس لمشتقات الميثانول اعتمادا على منتجى الميثانول واليوريا المنتجين بشركتى ايميثانكس وموبكو ، حيث تم توقيع عقد استشارى ادارة المشروع PMC مع شركة انبي في يوليو 2019 ،وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 50 مليون دولار.

أما فيما يتعلق بالمشروعات البتروكيماوية التي يتم الانتهاء من اعدادها حاليا استعدادا لطرحها من أجل التنفيذ فكانت كالتالي..

5-مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين حيث يهدف المشروع إلى اقامة مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة باستخدام 2.5 مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات وذلك بالاستفادة من تسهيلات شركة ويبكو القائمة والمخططة بميناء الحمرا واعتمادا على كميات الخام المنتجة بالصحراء الغربية مع إمكانية استيراد باقى الكمية من الخارج، وذلك لإنتاج حزمة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات مع امكانية تصدير الفائض منها.. هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية حوالى 8.5 مليار دولار.

5-مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يهدف المشروع الى انشاء مجمع للتكريروالبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية بدلا من استيرادها من الخارج وزيادة الصادرات وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وإتاحة مواد تغذية لإقامة العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اطار استراتيجية الدولة لتشجيع هذه الصناعات ، بالإضافة الى اتاحة منتجات بترولية بمواصفات عالمية .

7-يأتي اقامة هذا المجمع للتكامل مع مستودعات التخزين القائمة ولتعظيم الاستفادة من التسهيلات والموانىء البترولية بالمنطقة بما يعزز مشروع تحول مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمجمع اكثر من 6 مليارات دولار .