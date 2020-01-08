شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تشارك في اجتماع «أيرينا» والان نبدء بالتفاصيل

تشارك المملكة ممثلة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث سيترأس وفد المملكة رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، خلال الفترة من 11-12 يناير 2020م في مدينة أبوظبي.

وانضمت المملكة لعضوية الوكالة منذ 29 يناير 2012م، وتساهم في العديد من اجتماعاتها ومشاريعها وعلى رأسها مشروع الأطلس العالمي لمصادر الطاقة المتجددة.

وتعتبر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» منظمة دولية تهدف إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شتى أنحاء العالم، وقد تأسست في 26 يناير 2009م، ويقع مقر الأمانة العامة للوكالة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وانضمت لعضويتها حتى الآن 161 دولة و22 دولة في طور الانضمام، وتسعى الوكالة إلى أن تصبح القوة الدافعة الرئيسية في تشجيع الدول على التحول السريع نحو الاستخدام الواسع والمستدام للطاقة المتجددة على نطاق عالمي.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة وفي ضوء رؤية 2030 تهدف لتنويع مزيج الطاقة المحلي عبر إدخال مصادر بديلة للطاقة كالطاقة الشمسية والطاقة الجيوحرارية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تحويل النفايات إلى طاقة، حيث تقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالعديد من الخطوات في هذا المجال، من خلال المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة الذي تشرف عليه المدينة وبمشاركة من الجهات ذات العلاقة.

وتتوفر خدمات المركز للمستفيدين في قطاع الطاقة المتجددة عبر «بوابة أطلس مصادر الطاقة المتجددة»، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى التي تساهم في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة، ومن ذلك توطين تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها بأنواعها المختلفة كتحلية المياه باستخدام الطاقة الحرارية الشمسية المركزة والاستثمار بها، وتطوير الكوادر البشرية اللازمة وذلك لتلبية تطلعات واحتياجات هذا القطاع الحيوي من الكوادر الوطنية ذات الكفاءة والقدرات المطلوبة، كما تقوم المدينة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والشركاء الرئيسيين لإدارة برنامج الطاقة المتجددة في المملكة وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وفق خطط المشاريع والبرامج المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020.