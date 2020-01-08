شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مركز لتقدير أضرار المركبات في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» عن تشغيل أولى مراكز تقدير أضرار المركبات في المنطقة الشرقية، إذ تُسهم هذه المراكز في اختصار وتسهيل إجراءات تقدير أضرار المركبات وتوحيدها في مختلف مناطق المملكة وترفع مستوى المهنية في تقارير التقدير، لتحويل جميع الإجراءات التي يمر بها الشخص بعد الحادث المروري، من إجراءات ورقية تصل إلى ١٨ خطوة إلى إجراءات مؤتمنة لا تتجاوز ٣ خطوات، يستطيع الشخص من خلالها إنهاء جميع علميات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقاريره لشركة التأمين. وأوضحت الهيئة أن المبادرة المشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وشركات التأمين، تسعى إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنية واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، مستندين على معايير تقدير مهنية وفنية معتمدة، وكوادر مهنية مؤهلة في برامج تدريبية متخصصة، يعملون في مراكز ذات مواصفات فنية محددة.

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