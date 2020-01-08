شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات التنفيذ تضرب سقف الـ80 مليارا في المحاكم خلال 130 يوما والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الطلبات التنفيذية الواردة للمحاكم السعودية خلال الـ130 يوما الماضية نحو 310.2 ألف طلب في جميع مناطق المملكة، بقيمة تجاوزت الـ79.98 مليار ريال، واستحوذت ثلاث مناطق في المملكة على 71% من إجمالي الطلبات، تصدرتها منطقة مكة المكرمة في عدد الطلبات التنفيذية بأكثر من 91.9 ألف طلب، ثم منطقة الرياض في المرتبة الثانية بنحو 76.5 ألف طلب، فيما وصل عدد الطلبات التنفيذية الواردة في محاكم الشرقية 52026 طلبا لتحتل المرتبة الثالثة في عدد الطلبات التنفيذية في المحاكم السعودية.

ووفقا للإحصائيات الحديثة الصادرة من وزارة العدل، بلغ إجمالي قيمة الطلبات التنفيذية الواردة في محاكم الشرقية خلال الـ130 يوما الماضية أكثر من 17.7 مليار ريال، مستحوذة على ما يقارب 22.2% من إجمالي المبالغ لطلبات التنفيذ في محاكم المملكة، واستحوذت سندات الأمر على نسبة 60.4% من السندات التنفيذية الصادرة من محاكم الشرقية بعدد 31.3 ألف سند أمر، ثم جاءت السندات الصادرة بموجب أحكام ثاني أنواع السندات ورودا بأكثر من 12.2 ألف سند وبنسبة 23.5%، فيما جاءت الأحكام والقرارات الصادرة من اللجان شبه القضائية ثالث السندات الواردة في محاكم المنطقة بنسبة 4.8% من إجمالي سندات التنفيذ في محاكم الشرقية.

وبحسب الإحصائيات أنهت محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة نحو 205140 طلبا مقدما خلال الـ130 يوما الماضية، في حين لا يزال 105130 طلبا قدمت للتنفيذ خلال ذات المدة قيد التنفيذ، وأنجزت محاكم التنفيذ نحو نصف الطلبات المقدمة إليها بنفس المدة الزمنية بمعدل 66.1% في حين بقيت 39.9% قيد التنفيذ.