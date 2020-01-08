شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تبحث 5 توصيات لتقليل مدة إنتقال العميل بنفس الرقم لشركة محمول أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن توصيات لجنة حماية حقوق المستخدمين محل دراسة من جانب الجهاز للعمل على تنفيذها و التى من بينها تقليل المدة الزمنية لإنتقال العميل بنفس الرقم بين شبكات المحمول، حيث كان هناك ما بين 4 الى 5 توصيات خرجت عن إجتماع اللجنة بتشكيلها الجديد مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

ومن المرجح أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لمناقشة تلك التوصيات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذها، و أوصت اللجنة بمراجعة إجراءات الخدمات المقدمة للمشتركين والانتقال من مشغل إلى آخر و مراجعة نماذج التعاقدات بين المشتركين ومقدمي الخدمة لتعظيم التوازن بين طرفي العلاقة، إضافة الى توصية بشأن حماية الخصوصية وسرية بيانات عملاء مقدمي خدمات الاتصالات، و البدء في دراسة إنشاء لجنة فرعية لدراسة شكاوى المواطنين، و تحسين كفاءة شبكات المحمول بصفة عامة وحل المشاكل إلى يمكن أن تقابلها الشركات للحصول على مواقع إضافية للمحطات الخاصة بها.

كان الجهاز قد أصدر توصيات فى 2017 خاصة يقواعد وشروط إنتقال العملاء، ابرزها مرور مدة زمنية لا تقل عن عام ميلادي كامل على اشتراك العميل واستخدامه للخط لدى الشركة كشرط أساسى .

وفى حالة العميل بنظام الفاتورة يجب سداد أخر فاتورة مصدره و إحضار أخر الفواتير المقدمة إليه من الشركة المراد نقل الرقم منها كما يجب عليه دفع مبلغ تأمين عن مديونيته لدى الشركة المنتقل منها مقداره متوسط فواتير آخر 3 أشهر .

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في حالة العميل مشترك الكروت سابقة الدفع سوف يفقد الرصيد المتبقى له عند انتقاله برقمه إلى شركة أخرى، و يقوم العميل بالتوجه إلى أحد مراكز خدمه العملاء الخاصة للشركة المراد نقل الرقم إليها وتقديم ما يثبت شخصيته رقم قومى أو جواز سفر.

و يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المراد نقل الرقم إليها بالاحتفاظ بطلب النقل و أيضا صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للعميل وتسليمه الشريحة الجديدة

و يستقبل العميل رسالة قصيرة على تليفونه المحمول لإبلاغه باستبدال الشريحة القديمة بالشريحة الجديدة الخاصة بالشركة المراد نقل الرقم إليها، وتتم عملية تفعيل الشريحة من 6 الى 3 صباحا و تستغرق عملية نقل الرقم فترة 2 الى 5 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب النقل .

و فى حالة رفض طلب النقل من خلال الشركة المراد نقل الرقم منها لأحد الأسباب المتعلقة بعدم إمكانية نقل الرقم، تقوم الشركة المراد نقل الرقم إليها بإبلاغ العميل بأسباب الرفض، و يمكن للعميل تصحيح سبب الرفض وإعادة عملية طلب النقل مرة أخرى .

أما فى حالة الغاء العميل طلب النقل يقوم بملء طلب الإلغاء وتقديم ما يثبت شخصيته، رقم قومى أو جواز سفر، وذلك قبل الساعة العاشرة مساء إذا لم تتم عملية النق، يمكن لمشتركي نظام الفاتورة نقل أرقامهم بطريقة أخرى منها أن يقوم العميل بتصفية مديونياته مع الشركة المتنقل منها والتحويل إلى نظام سابق الدفع للكارت، أو يقوم العميل بعد الانتقال إلى نظام سابق الدفع بنقل رقمه بنفس الخطوات السابقة.