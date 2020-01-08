شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن تراجع مخزون النفط بحوالي 6 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية هبوط مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 5.95 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين توقع محللون تراجعا بحوالي 3.7 مليون برميل.
وكشفت البيانات عن ارتفاع مخزون البنزين بـ6.7 مليون برميل في نفس الفترة بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 6.4 مليون برميل.
يأتي ذلك قبيل إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية التي تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.
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