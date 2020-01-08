شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض متأثرةً بمخاوف المستثمرين من التصعيد مع إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء متأثرة بمخاوف المستثمرين بشأن التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة وإيران فضلا عن الضغوط على قطاع الطاقة ببفعل تراجع أسعار النفط.



وبعد تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتدمير مواقع ثقافية وعسكرية إيرانية لو هددت مواطنا أو مصالح تابعة للولايات المتحدة، تراجع "ترامب" عن ذلك قائلا إن واشنطن سوف تلتزم بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بضرب المواقع الثقافية.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن نمو مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 55 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع المؤشر إلى 54.5 نقطة.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.9% مغلقا عند 62.70 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.1 دولار وأقل سعر عند 62.1 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 0.9% وأغلق عند 68.27 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.7 دولار وأقل سعر عند 67.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل نحو 120 نقطة) إلى 28583 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28685 نقطة وأقل مستوى عند 28565 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 3237 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3244 نقطة وأقل مستوى عند 3232 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 9068 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9092 نقطة وأقل مستوى عند 9042 نقطة.