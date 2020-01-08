شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تُنهي التعاملات على انخفاض طفيف بعد أنباء عن المحاصيل في أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الثلاثاء على نحو طفيف بعد أنباء عن تساقط غزير للأمطار في أمريكا الجنوبية الأمر الذي يعزز بدوره وفرة وجودة المحاصيل الزراعية في دول القارة.



ولا تزال الأسواق في ترقب للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين يوم الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري الأمر الذي سيعزز المشتريات الصينية على السلع الزراعية المستوردة من واشنطن.

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ويراقب متاجرون عن كثب موسم الشتاء في البرازيل والأرجنتين مما يدعم جودة ووفرة محاصيل الذرة والصويا في هذين البلدين الذين يعتبران من كبار المصدرين.



ومن المنتظر نهاية هذا الأسبوع صدور تقرير وزاةر الزراعة الأمريكية بشأن صادرات البلاد من المحاصيل الزراعية الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار في بورصة "شيكاغو".



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% إلى 9.44 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 9.47 دولار وأقل سعر عند 9.37 دولار.