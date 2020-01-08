الاقتصاد

الصويا تُنهي التعاملات على انخفاض طفيف بعد أنباء عن المحاصيل في أمريكا الجنوبية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تُنهي التعاملات على انخفاض طفيف بعد أنباء عن المحاصيل في أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الثلاثاء على نحو طفيف بعد أنباء عن تساقط غزير للأمطار في أمريكا الجنوبية الأمر الذي يعزز بدوره وفرة وجودة المحاصيل الزراعية في دول القارة.


ولا تزال الأسواق في ترقب للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين يوم الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري الأمر الذي سيعزز المشتريات الصينية على السلع الزراعية المستوردة من واشنطن.

Advertisements


ويراقب متاجرون عن كثب موسم الشتاء في البرازيل والأرجنتين مما يدعم جودة ووفرة محاصيل الذرة والصويا في هذين البلدين الذين يعتبران من كبار المصدرين.


ومن المنتظر نهاية هذا الأسبوع صدور تقرير وزاةر الزراعة الأمريكية بشأن صادرات البلاد من المحاصيل الزراعية الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار في بورصة "شيكاغو".


وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% إلى 9.44 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 9.47 دولار وأقل سعر عند 9.37 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصويا تُنهي التعاملات على انخفاض طفيف بعد أنباء عن المحاصيل في أمريكا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا