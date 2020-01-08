شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق على ارتفاع مع استمرار جهود الشركة لحل أزمة "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات الثلاثاء مدعوماً بالجهود المتواصلة التي تحاول الإدارة الجديدة للشركة بذلها فيما يتعلق بحل أزمة طائرات "737 ماكس" المتوقفة عن التحليق منذ مارس/آذار الماضي.



وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم عن أن "بوينج" ستتقدم بتوصية لوكالة الطيران الفيدرالي بالولايات المتحدة من أجل تدشين محاكي لتدريب الطيارين على "737 ماكس".



وتريد "بوينج" تكثيف التدريب على طائرات "737 ماكس" التي واجهت مشكلات فنية، كما أرسلت هذه التصوية لشركات الطيران المختلفة.

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وأقالت "بوينج" رئيس مجلس إدارتها السابق "دينيس مويلينبيرج" في الشهر الماضي بعد فشله في احتواء الازمة.



وتجدر الإشارة إلى أن شركات الطيران على مستوى العالم أوقفت استخدام طائرات "737 ماكس" منذ سقوط طائرتين إندونيسية وإثيوبية من نفس الطراز في أقل من خمسة أشهر مما أسفر عن مصرع 346 راكباً.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 1.1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 337.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 344.1 دولار وأقل سعر عند 330.7 دولار.