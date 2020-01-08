شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على ارتفاع بحوالي 4% ويحقق مستوى قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الثلاثاء وعزز مكاسبه محققا إغلاقا قياسيا جديدا الأمر الذي عزز القيمة السوقية للشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.



وتفوقت "تسلا" على "جنرال موتورز" و"فورد موتور" من حيث القيمة السوقية كما تجاوزت ذروة القيمة التي حققتها "فورد" في تسعينيات القرن الماضي عند 81 مليار دولار.



وتقدر القيمة السوقية لـ"تسلا" حاليا بحوالي 82 مليار دولار، بينما تقدر قيمة "جنرال موتورز" بخمسين مليار دولار، فيما تجاوزت قيمة "فورد" 36 مليار دولار اليوم.

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وتلقى سهم "تسلا" دعما منذ الشهر الماضي عندما كشفت الشركة عن وتيرة تسليم لسياراتها فاقت التوقعات في الربع السنوي الرابع من عام 2019.



هذا، وتستعد الشركة قريبا للإعلان عن بياناتها وأدائها المالي عن عام 2019 والربع الأخير من ذلك العام وسط توقعات بصدور بيانات إيجابية.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 3.9% مغلقا عند 469 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 471.6 دولار وأقل سعر عند 453.3 دولار.