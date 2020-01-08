شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنسبة 1.2% مع استمرار الطلب على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مدعومة بالطلب المتواصل على المعادن النفيسة كملاذ آمن في مواجهة التوترات الشرق أوسطية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك رغم انتعاش العملة الأمريكية.



وتراجع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم عن تهديداته السابقة باستهداف مواقع ثقافية إيرانية مشيرا إلى أن واشنطن سوف تلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية بحماية المواقع الثقافية.

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كان "ترامب" قد هدد بضرب 52 موقعا إيرانيا - من بينها مواقع ثقافية - لو أقدمت طهران على تهديد أي مواطن أو مصالح أمريكية.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.09 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% إلى 18.393 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 18.455 دولار وأقل سعر عند 17.975 دولار.