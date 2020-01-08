أحمد بن سعيد: نمو قوي لقطاع الطيران والسياحة في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن العام 2019 كان عاماً عظيماً على صعيد صناعة الطيران فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي وواسع هذا العام بالنسبة للطيران والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرئيسية أيضاً وذلك مع استضافة دولة الإمارات معرض إكسبو 2020 في دبي اعتباراً من أكتوبر حيث سيلعب إكسبو 2020 دوراً هاماً في جذب ملايين الزوار على مدى ستة أشهر بمشاركة أكثر من 192 دولة في أول دورة من دورات هذا المعرض تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.. معرباً عن ثقته بأن كافة أصحاب المصلحة سيواصلون جهودهم السخية لجهة كونهم مصدر إلهام ولجهة التزامهم بإعادة كتابة قصة نجاحنا بشكل أفضل بكثير.

قال سموه، إن دبي حققت قفزة كبيرة منذ افتتاح أجوائها في العام 1937 وهي الآن مركز يعتد به على صعيد الطيران حيث تمخضت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تحول اقتصادي لا يمكن محوه حيث ستسهم صناعة الطيران بنحو 45% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول العام 2030 وفقاً لمؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس.

وأضاف سمو الشيخ أحمد خلال تصريح له في العدد الجديد من مجلة عبر دبي المتخصصة بقطاع الطيران أنه على الرغم من امتلاك دبي مطاراً منذ العام 1960 فإن الرحلة الرامية لبناء بنية طيران تحتية شاملة في البلاد لم تبدأ إلا في ثمانينات القرن الماضي واليوم يتضمن مطار دبي الدولي ثلاثة مبان بما فيها أول وأضخم مبنى في العالم لاستقبال الطائرات من طراز ايرباص أيه 380 علاوة على استقبال المطار في العام 2018 المسافر رقم مليار.

وتوقع سموه أن يتابع المطار نجاحه في العام 2019 من خلال استمرار احتلاله المركز الأول كأكثر مطارات العالم ازدحاماً على صعيد المسافرين الدوليين وذلك للعام السادس على التوالي وحققت هيئة دبي للطيران المدني أداء جيداً وهي مستمرة في المساهمة في رحلة نجاح دبي وهو ما ينطبق أيضاً على كافة اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران بما في ذلك طيران الإمارات ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية ومؤسسة مطارات دبي وسوق دبي الحرة وفلاي دبي.

ولفت إلى أنه تم في العام 2019 انتخاب الإمارات لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» للولاية الخامسة على التوالي. وتعتبر دولة الإمارات قوة يعتد بها على صعيد الطيران مع امتلاكها أربع ناقلات وطنية تسير رحلاتها إلى أكثر من 224 مدينة في 108 دول حول العالم وذلك من خلال أسطول يزيد على 498 طائرة.

من جانبه ذكر محمد عبد الله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية, تسهم الآن بنحو 47.4 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات أو ما يعادل 13.3% من ناتجها المحلي الإجمالي وهي قادرة بصفتها أحد الأصول الاستراتيجية الرئيسية على أن تولد وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي 80 مليار دولار إضافية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2037 وبحلول ذلك الوقت كما ستسهم سوق الطيران في دولة الإمارات بمبلغ 128 مليار دولار في اقتصادنا حيث تمتلك شركات الطيران الوطنية الأربع في دولة الإمارات الآن أسطولاً مشتركاً يضم أكثر من 498 طائرة فيما استقبلت مطاراتها 134 مليون مسافر في العام 2018 أكثر من 89 مليون مسافر منهم في دبي وحدها.