بوينج تعوض «أمريكان إيرلاينز» عن وقف «737 ماكس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «أمريكان إيرلاينز» إنها توصلت إلى اتفاق سري مع شركة «بوينج» بشأن تعويضات عن أضرار عانتها شركة الطيران في 2019 بسبب وقف تحليق أسطولها من طائرات «بوينج 737 ماكس». وقالت «أمريكان إيرلاينز»، أكبر شركة طيران أمريكية، إن التعويضات سيتم استلامها على مدار بضع سنوات. وستستخدم الشركة أكثر من 30 مليون دولار من التعويضات لبرنامج مشاركة الموظفين في الأرباح للعام 2019. وقالت «أمريكان إيرلاينز» إنها ستواصل محادثات التعويضات بعد 2019.



.. ومساهمو «دايملر» يطالبون بـ 900 مليون يورو تعويضات



طلب مساهمون في «دايملر» 900 مليون يورو من الشركة على سبيل التعويض؛ بسبب مزاعم أن مالك «مرسيدس-بنز» فشل في الكشف عن استخدام أجهزة الغش في انبعاثات الديزل، فيما ارتفع سهم «دايملر»، أمس، بنحو 0.9% إلى 49.26 يورو. وفي الدعوى المسجلة لدى محكمة في «شتوتغارت» بألمانيا، أمس الثلاثاء، تم اتهام «دايملر» بانتهاك التزاماتها بموجب قانون سوق رأس المال؛ من خلال عدم ذكر وجود الأجهزة في تقاريرها المالية.

ويدعي المحامون في ألمانيا أن أكثر من 200 مستثمر بما في ذلك البنوك وصناديق المعاشات التقاعدية، شهدوا هبوط سعر سهم الشركة من أكثر من 90 يورو إلى ما يقرب من 60 يورو في عام 2018.