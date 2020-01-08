«أدنوك» ترفع تقاعد موظفيها وتتحمل 14 ملياراً اشتراكات 24 ألفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، توقيع اتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«صندوق أبوظبي للتقاعد» بهدف تحسين مكافآت ومعاشات التقاعد للموظفين المواطنين العاملين في أدنوك ومجموعة شركاتها، من خلال زيادة نسبة الراتب الخاضع للاستقطاع الذي يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد، وذلك عملاً بتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن تحسين المستوى المعيشي للأسر المواطنة، وضمان استقرار مستوى الدخل بعد التقاعد.

بموجب الاتفاقية، سيتم تضمين ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي للموظف ضمن الراتب الخاضع للاستقطاع الذي يُحسب المعاش التقاعدي بناءً عليه، ما يضمن تحقيق زيادة في المعاش التقاعدي لموظفي مجموعة أدنوك المواطنين بنسبة تزيد على العشرين بالمئة.

Advertisements



عوامل الاستقرار



أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد حرص القيادة على الاستمرار بالاستثمار في الإنسان وذلك سيراً على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشدداً سموه على أهمية ضمان توفير عوامل الاستقرار والحياة الكريمة للموظفين المواطنين بعد التقاعد. وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بهدف تحسين المعاش التقاعدي لموظفيها على مدى العامين الماضيين وتعاونها مع صندوق أبوظبي للتقاعد والجهات ذات الصلة.

وقع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وجاسم بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد.

وتسري الاتفاقية بدءاً من الشهر الجاري، حيث سيتم حساب اشتراكات التقاعد بناءً على قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع الجديد، وستتحمل أدنوك التكلفة عن الاشتراكات خلال السنوات السابقة البالغة نحو 14 مليار درهم، دون تحميل ما يقارب 24 ألفاً من موظفيها المواطنين الحاليين أي أعباء مالية وذلك تقديراً لجهودهم وتفانيهم، خاصةً أن العديد منهم يعمل في الحقول ومنشآت الشركة البرية والبحرية.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في كوادرنا الوطنية، ومن خلال التعاون بين فريق العمل في أدنوك وصندوق أبوظبي للتقاعد، يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية التي تهدف إلى رفع مستوى معاشات موظفي أدنوك المواطنين عند التقاعد عرفاناً وتقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلونها في مختلف مواقع العمل في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: تضم أسرة أدنوك الكبيرة مجموعة من خيرة الكوادر البشرية، ونسعى دائماً لإسعادهم وضمان حصولهم على أفضل المزايا تقديراً لجهودهم الدؤوبة والمخلصة في خدمة الوطن ولمساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة والتطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات. ونحن على ثقة بأن هذه التعديلات ستعزز مكانة أدنوك جهةً مفضلة للعمل للكوادر الوطنية في دولة الإمارات، وتزيد قدرتها على استقطاب أصحاب الكفاءات من ذوي الخبرات المتميزة.

وقال جاسم بوعتابة الزعابي رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد: إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الصندوق على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية، وكذلك دعم الكفاءات والكوادر المواطنة على كافة المستويات لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

وأشار الزعابي إلى أن الاتفاقية ستسهم في زيادة المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفرها الصندوق لموظفي مجموعة أدنوك ما يحافظ على مستواهم المعيشي بعد التقاعد ويوفر لهم حياة كريمة، مؤكداً أن الصندوق سيواصل جهوده الحثيثة لتطوير منظومة عمله وتحقيق الاستدامة المالية وتقديم خدمات تقاعدية رائدة.

حضر التوقيع خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، وغنام المزروعي، رئيس دائرة الموارد البشرية في أدنوك.

وأعرب خلف عبد الله رحمة الحمادي، عن سروره بإبرام اتفاقية التعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مؤكداً حرص الصندوق على مواصلة مد جسور التعاون مع الشركات الوطنية لخدمة المواطنين المسجلين لدى الصندوق وحفظ حقوقهم وتأمين مستقبلهم ما بعد التقاعد، لا سيَما أن شركة أدنوك تُعَد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للصندوق.

وقال: تمثل شركة أدنوك الشريحة الأكبر بين متعاملي الصندوق حيث يبلغ عدد موظفيها المواطنين حوالي ربع إجمالي المؤمن عليهم المسجلين لدى الصندوق، كما أن مشروعاتها تتوافق مع الرؤى الاستثمارية للصندوق.

وأضاف: إن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على إسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستحقق مردوداً إيجابياً لكافة موظفي «أدنوك» لمساهمتها في زيادة المنافع التقاعدية التي سيوفرها الصندوق، كما ستحافظ على مستواهم المعيشي بعد التقاعد من خلال تقليل الفجوة بين الراتب والمعاش التقاعدي.

وأكد غنام المزروعي أن هذه التحسينات لم تكن لتتحقق لولا رؤية وتوجيهات القيادة، والجهود الحثيثة والمتابعة الدائمة لإدارة المجموعة ممثلة بالدكتور سلطان أحمد الجابر، حيث قال: أعضاء الفريق الإداري في أدنوك ممتنون للغاية لموظفي الشركة على تفانيهم والتزامهم في العمل، ويسعدنا تحسين نظام معاشات ومكافآت التقاعد تعبيراً عن الشكر والامتنان للموظفين الحاليين وللأجيال القادمة من الكوادر الإماراتية التي ستنضم للمجموعة.