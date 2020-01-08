الإمارات تستحوذ على 60% من تمويلات «الناشئة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصلت الإمارات الاستحواذ على أكبر قدر من إجمالي التمويل في منظومة الشركات الناشئة خلال عام 2019، بنسبة 60% من إجمالي التمويلات، وفقاً لتقرير «المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019» الجديد الصادر عن شركة «ماجنيت»MAGNiTT.

ووفقاً للتقرير، شهد عام 2019 رقماً قياسياً جديداً؛ تمثل بتسجيل 564 استثماراً في شركات ناشئة في المنطقة وشمال إفريقيا، بلغت قيمتها الإجمالية 704 ملايين دولار؛ حيث زاد عدد الصفقات بنسبة 31% وارتفعت قيمة إجمالي التمويل بنسبة 12% مقارنة بعام 2018 إذا ما استبعدنا صفقتي التخارج من شركتي «سوق وكريم».

وذكر تقرير «ماجنيت» أن 2019 كان عاماً قياسياً في العديد من النواحي بالنسبة لمنظومة الشركات الناشئة في المنطقة وشمال إفريقيا؛ حيث وصلت قيمة وعدد صفقات التخارج والاستثمارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما شهد 2019 أول صفقة «يونيكورن» في المنطقة، وهناك الكثير من التطورات التي يتوجب البحث فيها، وتسليط الضوء عليها.

وأوضح التقرير أنه وفي ظل هذه الصفقات البالغ عددها 564 صفقة، وإجمالي تمويل قدره 704 ملايين دولار، يمثل عام 2019 نهاية قوية لعقد كبير لمنظومة الشركات الناشئة. وشهد عام 2019 تمويلات بقيمة 15 مليون دولار في 5 صفقات، مما يعني أن إجمالي التمويل زاد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 47% وزادت الصفقات بمعدل سنوي مركب نسبته 60% خلال العقد الماضي، وبعبارة أخرى، قفزت المنطقة قفزة نوعية في غضون 10 سنوات فقط.

ويتمثل أحد المحركات الرئيسية لهذه الزيادة في الدعم الحكومي؛ حيث ركزت الحكومات، على مدار السنوات القليلة الماضية، بشكل متزايد على ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ من خلال إطلاق الصناديق وبرامج المطابقة والمسرعات، وترخيص المشاريع الناشئة والشركات الاستثمارية وغيرها الكثير من المبادرات.

ومن الأمثلة على هذه الصناديق؛ الصندوق الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 1.07 مليار دولار، والشركة السعودية للاستثمار في المملكة العربية السعودية، والصناديق التي أنشأتها شركة «مبادلة» التابعة لحكومة أبوظبي بقيمة 250 مليون دولار، وصندوق الواحة بقيمة 100 مليون دولار في البحرين، وغيرها.

ومع ذلك، تواصل المنظومة تطورها في بلدان أخرى، وأحد الأمثلة البارزة؛ هي مصر، التي احتلت المرتبة الأولى بعدد الصفقات لأول مرة على الإطلاق؛ حيث تواصل الكيانات الخاصة والحكومية إقبالها على الاستثمار في الشركات الناشئة.