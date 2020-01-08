شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تقفز ثلاثة مراكز إلى سادس أفضل مدن العالم 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت دبي 3 مراكز في قائمة أفضل 100 مدينة، الصادرة عن «ريزونانس كونسلتانسي» Resonance) Consultancy )لأفضل مدن العالم، حيث ارتقت من المركز التاسع عالمياً في 2019 إلى المركز السادس في العام 2020، كما قفزت أبوظبي من المركز 40 إلى المركز ال14. ويحدد تصنيف «ريزونانس» لأفضل المدن ويقيس الجودة النسبية للمكان، والسمعة، والهوية التنافسية للمدن الرئيسية بالعالم التي لا يقل عدد سكانها عن مليون نسمة. ويحظى التصنيف بإشادة واسعة باعتباره تصنيف مدن العالم الأكثر شمولاً، استناداً إلى منهج مبتكر يحلل البيانات الإحصائية الرئيسية، إضافة إلى تقييمات المستخدم والنشاط الإلكتروني في القنوات من قبيل «جوجل»، و«فيسبوك»، و«إنستجرام».
وقال كريس فاير رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة «ريزونانس كونسلتانسي»: يتضمن تصنيف أفضل مدن العالم عوامل تجريبية يعدها الأفراد أنها الأكثر أهمية في اختيار مدينة للعيش فيها وزيارتها، إضافة إلى عوامل تطبيقية يعدها صانعو قرارات الأعمال الأكثر أهمية بشأن الأعمال.
ولا ينظر تصنيف «ريزونانس» لأفضل المدن كأماكن للعيش، أو العمل، أو الزيارة - بل يتخذ منهجاً أكثر شمولية باستخدام عدد كبير من العوامل التي تتبع روابط إيجابية مع فرص العمل الجاذبة، والاستثمار و/أو الزوار - التي تتراوح بين عدد المطاعم، والمتاحف، والمعالم والمواقع السياحية التي تعرضها كل مدينة، وعدد شركات جلوبال 500 الكبرى، ورحلات الطيران المباشرة والإشارات لكل مدينة على تطبيق «إنستجرام».
قائمة الأفضل:
1 ــ لندن
2 ــ نيويورك
3 ــ باريس
4 ــ طوكيو
5 ــ موسكو
6 ــ دبي
7 ــ سنغافورة
8 ــ برشلونة
9 ــ لوس أنجلوس
10 ــ روما
أساس التصنيف:
جودة المكان والسمعة
التنافسية وفرص العمل
المطاعم والمتاحف والمعالم
رحلات الطيران.. والشركات العالمية
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