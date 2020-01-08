شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تترقب التطورات الجيوسياسية بالمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، لضغوط ترقب المؤشرات لمستجدات الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، ما جعلها تتباين؛ حيث بدأت التداولات بانخفاضات كبيرة قبل أن تقلص خسائرها في وقت لاحق لتبدو تحركاتها في نطاقات هامشية ضيقة.

واحتدم الصراع مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران؛ بعد غارة جوية أمريكية استهدفت قاسم سليماني رئيس «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، وتبع ذلك العديد من التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

من جانبها، جددت الإدارة البحرية للولايات المتحدة تحذيراتها للسفن بشأن التهديدات التي قد تتعرض لها من قبل إيران وحلفائها، كما كشفت بيانات اقتصادية، أمس، تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 8.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلة أدنى مستوى في 3 سنوات.

وفي جلسة الاثنين، تمكنت الأسهم الأمريكية من عكس خسائرها الملحوظة، لتغلق التداولات على ارتفاع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية.

وفي تداولات الثلاثاء ب«وول ستريت»، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3% ليصل إلى 28609.5 نقطة، وانخفض «ستاندرد آند بورز» 0.3% إلى 3237.4

نقطة، بينما استقر «ناسداك» عند مستوى 9070.3 نقطة.

وقال ماسايوكي دوشيدا، محلل السوق لدى راكوتن للأوراق المالية: «تأمل الأسواق في عدم حدوث مواجهة عسكرية شاملة. من المرجح أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً في عام انتخابات، ولا إيران تريدها، في ظل العقوبات التي ترزح تحتها بالفعل».

وفي القارة العجوز، تباينت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، لتتوقف الخسائر التي منيت بها على مدى اليومين السابقين، بينما ارتفعت أسهم شركات السيارات؛ بعدما أعلنت رولز-رويس عن مبيعات سنوية قياسية.

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وزاد المؤشر ستوكس 600 نحو 0.5%، وتفوق المؤشر الألماني داكس على نظرائه، قبل أن تتباين كافة المؤشرات في وقت لاحق مع ترقب المستثمرين للمواقف السياسية المتبادلة بين أمريكا وإيران.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.8% بعد أن زادت مبيعات رولز-رويس 25% في 2019، مما يبعث على بعض الارتياح حيال القطاع الذي يعاني تباطؤ الطلب العالمي، وارتفع سهم بي.ام.دبليو مالكة رولز-رويس نحو 0.8%.

وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية، أمس الثلاثاء، في مكاسب قادتها التكنولوجيا والقطاعات التي يهيمن عليها الطلب المحلي.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 1.60% إلى 23575.72 نقطة، ليعوض جزءاً كبيراً من خسائر الجلسة السابقة؛ لكنه عجز عن اختراق مستوى المقاومة عند المتوسط المتحرك ل25 يوماً البالغ 23614 نقطة.

وفي علامة إيجابية للمراهنين على ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.62% إلى 1725.05 نقطة، ليغلق بالفعل فجوة المنحنى الناتجة عن عطلات العام الجديد في يوم واحد فحسب.(وكالات)

تقييم المخاطر يخفض النفط 1.5%

تراجعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين النظر في احتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط، في أعقاب قتل الولايات المتحدة قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً.

وهبط برنت 1.5% إلى 67.86 دولار للبرميل، وسجل 68.14 دولار، بانخفاض 77 سنتاً، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق 1.5% إلى 62.30 دولار.

كانت الأسعار ارتفعت في الجلستين السابقتين، حيث بلغ برنت أعلى مستوياته منذ سبتمبر/‏‏ أيلول، في حين زاد غرب تكساس إلى ذروته منذ إبريل/‏‏ نيسان. جاءت المكاسب عقب مخاوف من تصاعد الصراع واحتمال تعطل معروض الشرق الأوسط، بعد ضربة بطائرة مسيرة في الثالث من يناير/‏‏ كانون الثاني قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. لكن بعض المحللين بدأوا يشككون في فرص اندلاع صراع واسع النطاق. (وكالات)