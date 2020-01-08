3 مراكز تضيف 2.32 مليون قدم مربعة للتسوق في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل قطاع التجزئة في دبي 3 مراكز تسوق خلال الربع الأخير من عام 2019 أضافت نحو 2.32 مليون قدم مربعة، حيث افتتحت «نخيل العقارية» مشروع «نخيل مول» ضمن «نخلة جميرا»، كما انضمت توسعة «دبي مول-زعبيل» إلى حيز التشغيل، إضافة إلى «فستيفال بلازا» في «دبي الجنوب».

وتبلغ المساحة الإجمالية في «نخيل مول» 1.1 مليون قدم مربعة بتكلفة 1.2 مليار درهم، بينما تتراوح مساحة توسعة «دبي مول زعبيل» ما يقارب 524 ألف قدم مربعة، أما «فستيفال بلازا»، فتصل مساحته 696 ألف قدم مربعة.

نخيل مول

يعتبر «نخيل مول»، وجهة التسوق والمطاعم والترفيه الجديدة في قلب «نخلة جميرا»، إضافة إلى توفير الراحة والخدمات لسكان النخلة، البالغ عددهم 78 ألف نسمة، وجذب مذهل وجديد لملايين السياح الذين يزورون الإمارات كل عام. ويمكن الوصول إلى مركز التسوق الجديد عن طريق المترو أو باستخدام السيارة أو سيراً على الأقدام، حيث سيتم تشغيل محطة «بالم مونوريل»، لتمكين الزوار من الوصول إلى مركز التسوق بشكل مجاني حتى نهاية فبراير 2020.

ويحتوي المركز على خمسة مستويات للبيع بالتجزئة ومطاعم وخدمات ترفيهية عديدة، بما في ذلك مجمع «فوكس سينما» الذي يضم 15 شاشة، و«ترامبو إكستريم»، و«فابيلاند»، و«سوبر ماركت ويتروز»، وقاعة مطاعم «ديباشيكا»، و«إتش آند إم»، و«فيتنس فيرست» وغيرها من الوجهات.

ويعد «نخيل مول» نقطة الوصول إلى «ذا فيو ذا بالم»، وهو مرصد عام يقع على قمة برج «ذا بالم»، على ارتفاع 230 متراً فوق الجزيرة، والذي سيتم افتتاحه العام المقبل.

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فستيفال بلازا

وافتتحت «مجموعة الفطيم» مركز التسوق «فستيفال بلازا» الذي يعد أحدث مشاريعها في مجال مراكز التسوّق ضمن المجمّعات السكنية، على مساحة 64.8 ألف متر مربع، ليقدم وجهة عصرية مناسبة لنمط حياة سكان مجمّع «وصل جيت» المزمع إنشاؤه، وبوابة جديدة ومزدهرة لسكان «دبي الجنوب» تلبي احتياجات المجتمعات السكنية المجاورة، بما في ذلك «جبل علي» و«الفرجان» و«دبي مارينا»، والأشخاص الذين يتنقلون يومياً من وإلى أبوظبي.

وسيكون متجر «لولو هايبرماركت» في «فستيفال بلازا» الأول من نوعه على مستوى عدد من المتاجر المندرجة ضمن المفهوم الجديد لعلامة لولو. وسينصب تركيز التصميم الجديد للمتجر على المواد الغذائية، حيث تم تخصيص 85% من مساحته لعرض أصناف البقالة والمأكولات الطازجة.

كما سيحتضن علامات تجارية مثل «إيكيا»، و«إيس»، و«ماركس وسبنسر»، وصالة نوفو سينماز ومدينة الألعاب فابي لاند والفرع الثاني لعلامة «إيكيا». وسيحتوي المركز على 120 متجراً إضافياً، وقاعة طعام تستوعب 500 شخص و40 مقهى ومطعماً، ومساحات لرعاية الأطفال، وصالة سينما، ونادٍ للأطفال، وأكثر من 2600 موقف للسيارات.

دبي مول زعبيل

انتهت «إعمار العقارية» من وضع اللمسات النهائية للأعمال الإنشائية للمحلات وردهة المطاعم والمنطقة الترفيهية، وكذلك مواقف المول التي تتسع لنحو 3 آلاف سيارة ضمن «دبي مول زعبيل» الذي يضم نحو 55 مطعماً ومحلاً، فضلاً عن صالة رياضية متكاملة، ولمحبي المغامرات يتيح لهم المول منطقة منحدرات تستخدم سيارات كهربائية سريعة توفر لهم الإثارة والتشويق.

وتبلغ المساحة الإجمالية ل«دبي مول زعبيل» 48 ألفاً و509 أمتار مربعة، ويتصل ب«دبي مول» عبر جسر للمشاة، وهو يعلو الشوارع والجسور المجاورة للمركز الرئيسي، حيث يعلو الجسر الذي يربط بين الاثنين 16 متراً عن مستوى سطح الأرض. ويبلغ طول الجسر 250 متراً وعرضه 17.4 متر، أما ارتفاعه من الداخل، فيصل إلى 4.5 متر، حيث لا يستغرق الشخص سوى دقيقتين للانتقال من «دبي مول» إلى «دبي مول زعبيل». ويضم الجسر مجموعة من المحال الصغيرة والمختلفة، كما يوفر إطلالات بانورامية لمنطقة الأبراج.