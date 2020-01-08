شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام متنامٍ من مستثمري الإمارات بالأسهم الخاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قالت تارا سميث مديرة أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك «جي بي مورجان الخاص»، إن انخفاض الإنفاق الرأسمالي تسبب في تباطؤ النمو في جميع أنحاء العالم خلال عام 2019. وأضافت قائلة في حوار مع ”الخليج 365”، إن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديات إذا لم يتم حل النزاعات التجارية العالمية؛ حيث توقعت أن تنساب الرسوم والتعريفات وتتسبب في ارتفاع الأسعار ضمن سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر في نهاية المطاف في أرباح الشركات وإنفاق المستهلكين.

وحول اهتمام المستثمرين في الإمارات، قالت: إن الشركة شهدت مؤخراً زيادة في الاهتمام بالأسهم الخاصة؛ حيث يهتم العملاء بشكل متزايد بالعروض الخاصة الفريدة كالبنية التحتية العالمية، والائتمان المتعثر، والفرص التكنولوجية، والرعاية الصحية التي يصعب العثور عليها في الأسواق العامة. كما شهدت أيضاً اهتماماً كبيراً باستراتيجيات حماية المحافظ؛ بما في ذلك الذهب هذا العام؛ نظراً للتوقعات التي تفيد باستمرار الهبوط في أسعار الفائدة، وارتفاع مخاطر الركود.

وأفادت بأن توقعات العملاء لإيرادات استثماراتهم خارج المنطقة انخفضت مقارنة بالماضي، وأشارت أيضاً إلى وجود اهتمام أكبر بالاستراتيجيات التي تركز على حماية محافظ الأصول المتنوعة؛ نظراً لما تحققه من مكاسب قوية منذ عام مضى وحتى الآن.

ولفتت إلى أن القطاعات المفضلة لدى المجموعة هي قطاعات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات، كما يبدو قطاع الرعاية الصحية جذاباً.

وفيما يلي نص الحوار:

* في ضوء المتغيرات العالمية مثل خفض الفائدة وبريكست والحروب التجارية، كيف ترون تأثير ذلك كله على اقتصاد المنطقة؟

- ساهم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، والنزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين كثيراً في حالة عدم اليقين التي يعانيها قطاع الشركات، وخاصة بالنسبة للشركات التي ترتبط مباشرة بالتجارة العالمية أو تلك التي تنشط عملياتها بشكل كبير في المملكة المتحدة. وتسببت هذه الحالة من عدم اليقين في قيام بعض الشركات في المنطقة بتأجيل الإنفاق الرأسمالي لديها، إلى أن يتضح هذا المشهد الضبابي. في نهاية المطاف، ساهم انخفاض الإنفاق الرأسمالي في تباطؤ النمو في جميع أنحاء العالم خلال عام 2019. إذا لم يتم حل النزاعات التجارية العالمية، فإننا نتوقع أن تنساب الرسوم والتعريفات وتتسبب في ارتفاع الأسعار ضمن سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر في نهاية المطاف في أرباح الشركات وإنفاق المستهلكين.

* ما التأثير على الشركات العائلية؟ وعلى المناخ الاستثماري العالمي بصفة عامة؟

- يمكن للشركات العائلية التي تستورد السلع والمواد العالمية المختلفة أن تتأثر بارتفاع الأسعار و/أو توافر السلع. كما أن الأسعار المرتفعة عادة ما يتم فرضها في نهاية المطاف على المستهلك، مما قد يعزز من خطر حدوث التضخم الاقتصادي.

حتى الآن، لا يزال التضخم عند مستوياته العالمية المقبولة، إلا أننا نراقب هذه الأرقام عن كثب مع اشتداد النزاعات والحروب التجارية بين الدول. من منظور استثماري، فإن حالة عدم اليقين تسببت أيضاً في زيادة التقلبات في الأصول المرجحة بالمخاطر. التقلبات العالية ليست بالضرورة أمراً سيئاً، ففي الأغلب تكون الاضطرابات فرصة جيدة للاستثمار، كما رأينا هذا العام عبر الأسواق.

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كان لأسعار الفائدة المنخفضة في الأوقات التي شهد فيها الاقتصاد العالمي نمواً إيجابياً - وإن كان بطيئاً - تأثيراً إيجابياً على تقييمات أسواق الأسهم وأسواق الدخل الثابت.

كما تم تخفيض تكاليف الاقتراض، وهو أمر إيجابي للمستهلكين والشركات. ومع ذلك، من المهم فهم ومراقبة الأسباب التي تقف وراء خفض أسعار الفائدة. ففي حال ضعف معدلات النمو العالمي ودفعها نحو مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة، فإننا نتوقع المزيد من عمليات البيع للأصول ذات المخاطر. لا ننظر إلى الركود كوجهة نظر أساسية لعام 2020، ولكن كما رأينا في أواخر عام 2018، فإن التوقعات يمكن أن تتغير بسرعة.

* ما المتغيرات على مستوى خطط إدارة الثروات في الإمارات والمنطقة؟ وهل تلمسون تحولات لافتة في الفترة الحالية؟

- يتطلع معظم عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط إلى استكمال أعمالهم الداخلية من خلال تأسيس محافظ متنوعة طويلة الأجل في الخارج. ويميل العملاء في هذه المرحلة إلى تقييم الاستقرار والدخل بشكل أكبر في المراحل اللاحقة من الدورة الاقتصادية مقابل تحقيق مكاسب قصيرة الأجل. لقد رأينا المزيد من الاهتمام مؤخراً بالاستراتيجيات المولدة للدخل، خاصة تلك المرتبطة بأصول البنية التحتية العالمية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي وأسواق الأسهم. مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة، فقد انخفضت أيضاً توقعات عملائنا لإيرادات استثماراتهم خارج المنطقة. كما شهدنا أيضاً اهتماماً أكبر بالاستراتيجيات التي تركز على حماية محافظ الأصول المتنوعة؛ نظراً لما تحققه من مكاسب قوية منذ عام مضى وحتى الآن.

* ما طبيعة الخدمات التي تقدمونها للعملاء من الإمارات؟ وهل تلمسون نمواً في الطلب على خدماتكم في الفترة الحالية؟

- نقدم العديد من الحلول الاستثمارية لعملائنا - بدءاً من المحافظ «التقديرية» المدارة بالكامل، وصولاً إلى محافظ «الوساطة» ذاتية التوجيه للعملاء الراغبين بالانخراط أكثر في الاستثمارات اليومية. كما نقدم استشارات شاملة حول الإقراض والتخطيط للثروات لعملائنا.

لا يوجد نهج قياسي لكل عميل، وعادة ما نشرك معظم عملائنا بطريقة مخصصة للغاية؛ لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم. لقد شهدنا مؤخراً زيادة في الاهتمام بالأسهم الخاصة؛ حيث يهتم العملاء بشكل متزايد بالعروض الخاصة الفريدة كالبنية التحتية العالمية، والائتمان المتعثر، والفرص التكنولوجية، والرعاية الصحية التي يصعب العثور عليها في الأسواق العامة. لقد شهدنا أيضاً اهتماماً كبيراً في استراتيجيات حماية المحافظ؛ بما في ذلك الذهب هذا العام؛ نظراً لتوقعات التي تفيد باستمرار الهبوط في أسعار الفائدة، وارتفاع مخاطر الركود.

2019 عام قوي بالنسبة للأصول

حول رؤيتها للأسواق العالمية من أسهم وسندات وسلع، قالت تارا سميث، كان عام 2019 عاماً قوياً بالنسبة للأصول العالمية المعرضة للمخاطر، فقد ارتفعت الأسهم العالمية بنسبة 19% بقيادة سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 21%. كما ارتفعت أسواق السندات العالمية بنسبة 6% منذ بداية العام، في حين ارتفعت السلع الأساسية كالذهب والنفط بنسبة 18% و10% على التوالي. وجاءت الكثير من العائدات هذا العام نتيجة لعمليات البيع التي شهدناها في الربع الرابع من عام 2018. وبالتالي، فإننا نتوقع عودة العائدات إلى مستوياتها المعتدلة في عام 2020. ما زلنا نفضل أسواق الأسهم على أسواق السندات، ولكن نتوقع تحقيق نمو متواضع في أسواق الأسهم في المستقبل. كذلك ما زلنا نفضل الولايات المتحدة على أوروبا والأسواق الناشئة؛ لأننا نعتقد أن هناك رؤية أفضل فيما يتعلق بالنمو وأرباح الشركات.

القطاعات المفضلة لدينا هي قطاعات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات. ونعتقد أيضاً أن قطاع الرعاية الصحية يبدو جذاباً، خاصة أنه شهد تأخراً حتى الآن في عام 2019. ونعتقد أن الابتكار والتركيبة السكانية المواتية في قطاع الرعاية الصحية تفوق المخاطر السياسية قصيرة المدى المتعلقة بالانتخابات الأمريكية. وفيما يخص الدخل الثابت، فإننا نفضل شركات الاستثمار الأمريكية ذات العوائد العالية، ونوصي بالمحافظة على تصنيف ائتماني عالٍ. أما فيما يتعلق بأسواق السلع، فإننا نتوقع أن يظل النفط مقيداً عند مستوياته الحالية، لكن نرى ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المئة لأسعار الذهب خلال الأشهر ال12 القادمة؛ نظراً للتوقعات باستمرار الضغط على أسعار الفائدة.