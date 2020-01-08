على جميع المطورين التأني في طرح المشاريع الجديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أوضح عبيد السلامي، مدير عام شركة «دبي للاستثمار العقاري»، الذراع العقارية ل«دبي للاستثمار»، أن السوق المحلي في الوقت الراهن يتطلب من جميع شركات التطوير التأني في طرح المشاريع الجديدة في ظل تفوق حجم العرض على الطلب، تنفيذاً لأهداف «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» في خلق التوازن بين طرفي المعادلة للقطاع.

وأفاد السلامي بأن «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» واضحة الأهداف والخطوات، من خلق التوازن بين العرض والطلب، وهذا الذي يتطلب وضع خطة محكمة حضرية ترسم خط طريق السوق العقاري للسنوات المقبلة، إلى توزيع الفرص بشكل عادل بين الشركات، وهو ما وجهت به الحكومة الرشيدة للشركات الحكومية وشبه الحكومية بعدم منافسة القطاع الخاص، بل والعمل معه جنباً إلى جنب لتحقيق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني. وأضاف السلامي، في تصريحات خاصة ل«الخليج»، أن سوق «عقارات دبي» يتمتع بوفرة الفرص الاستثمارية وبعوائد سنوية مغرية تتراوح بين 6 و10%، حيث إن أسعار المنتجات العقارية في الإمارة وصلت إلى مستوياتها المنطقية عند مستويات أفضل من عام 2009، ولن تشهد المزيد من الانخفاض.

وبين السلامي أن الأشهر المقبلة حتى انطلاق فعاليات معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي سترسم الخط الفاصل بين نقطة ثبات أسعار العقار وبداية النمو التدريجي في ظل التطور السياحي وتفوق البنية التحتية وافتتاح المشاريع التنموية الجديدة التي تستقطب المزيد من الأيدي العاملة الذي ينعكس بدوره بشكل إيجابي على العقار في سوقي البيع والتأجير.

وأشاد مدير عام «دبي للاستثمار العقاري» بالخطط الحكومية والمبادرات والمحفزات التي أعلنت عنها في الفترة الماضية لدورها ومساهمتها في الدفع نحو المزيد من النشاط الاقتصادي الوطني. وقال: «نتمتع في الإمارات بقاعدة السوق الحر، حكومتنا الرشيدة لا تفرض على المستثمرين توجهاتهم، لكنها تعمل معهم وإلى جانبهم لتحقيق التنظيم والضبط وخلق قيمة إضافية أعلى وأفضل لجميع الأطراف».

وأشار إلى أن «دبي للاستثمار العقاري» تعمل على تنفيذ مشاريع متنوعة تصل قيمتها إلى نحو 2.7 مليار درهم، منها 2.4 مليار لمشروع «تلال مردف» بمراحله المختلفة الذي يتضمن كلاً من «جناين أفنيو» و«نسايم أفنيو» و«الملتقى أفنيو» و«ساوث فيلج»، إضافة إلى مجموعة من المرافق الخدماتية. كما تطور مشروعين آخرين في كل من منطقتي «البرشاء» و«النهدة».

«جناين أفنيو»

انتهت الشركة من تنفيذ الأعمال الإنشائية في «جناين أفنيو» بقيمة 700 مليون درهم، وبدأت في تسليم الوحدات للملاك، ويتضمن المشروع 376 وحدة سكنية متنوعة بين 1 و 2 و 3 غرف، ودوبلكس 4 غرف، وتم بيع نسبة عالية من المشروع، ويجري التفاوض مع جهات استثمارية لبيع الوحدات المتبقية.

«نسايم أفنيو»

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أكدت «دبي للاستثمار العقاري» أن أعمال البناء في «نسايم أفنيو» قد انتهت، وبدأت الشركة بمرحلة التسليم. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة 760 مليون درهم.

«الملتقى أفنيو»

سجلت نسبة الإنجاز في «الملتقى أفنيو» نحو 60% لغاية الآن، وستضم عند إنجازها كلاً من «فندق ميلينيوم» ومباني للشقق الفندقية عدد 2، ومركزاً تجارياً، ومبنى للمكاتب، ووحدات سكنية. وتبلغ التكلفة الإجمالية 900 مليون درهم.

«ساوث فيلدج»

ستنطلق أعمال البناء في هذه المرحلة قبل نهاية العام الجاري، حيث تتضمن مباني سكنية ومستشفى بقيمة 600 مليون درهم. كما سيضم مشروع «تلال مردف» محطة تبريد مركزي ومحطة تحويل جديدة من هيئة كهرباء ومياه دبي بجهد 132/‏11 كيلوفولت بقيمة 130 مليون درهم. وتطور «دبي للاستثمار العقاري» مشروعين آخرين، الأول مبنى سكني ضمن منطقة البرشاء بارتفاع أرضي و18 طابقاً بتكلفة 240 مليون درهم، وبلغت نسبة الإنجاز 60% لغاية الآن، ومن المخطط إنجازه بالكامل خلال النصف الثاني من العام المقبل، إضافة إلى مبنى سكني في النهدة بقيمة 50 مليون درهم.