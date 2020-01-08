شكرا لقرائتكم خبر عن غصـن يتوعَّـد.. طوكيـو تصعِّـد..وباريس تنفي دخوله بيروت بوثائق فرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت، أمس الثلاثاء، دراما القصة البوليسية الواقعية المثيرة ل«الهروب الكبير» لقطب صناعة السيارات كارلوس غصن من اليابان إلى تركيا، ومنها إلى لبنان، على الرغم من أنه كان رهن الإقامة الجبرية؛ من أجل محاكمته، وهي الواقعة التي يتابعها العالم منذ أكثر من أسبوع؛ عبر صفحات الصحف وقنوات التلفاز، ومواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي صعدت فيه طوكيو من إجراءاتها ضد المليونير اللبناني الفرنسي البرازيلي بمذكرة توقيف لزوجته كارولا غصن؛ بتهمة الإدلاء بشهادة زائفة، ونشط سفيرها في بيروت؛ عبر الضغط على الرئيس اللبناني والحكومة المؤقتة هناك؛ لتسليم رجل الأعمال الفار منها، نقلت مصادر مقربة من غصن لوسائل إعلام لبنانية وعالمية قوله: إنه سيكشف في مؤتمره الصحفي الذي سيعقده اليوم الأربعاء عن أسماء من يعدهم وراء «انقلاب» أطاحه من رئاسة التحالف؛ لأنه كان يرغب بدمج «نيسان موتور» مع «رينو إس إيه»، وفيما عادت «نيسان» للدخول على خط الأزمة؛ بالدفاع عن القضاء الياباني، والتهديد بالاستمرار في ملاحقة رئيسها السابق؛ بتّهمة اختلاس أموال، نفت باريس عبر وزير خارجيها جان إيف لو دريان أن يكون غصن قد استخدم وثائق سفر فرنسية للتوجه من تركيا إلى بيروت، وهي مفاجأة تخالف كل ما سبق إعلانه من تركيا ولبنان.

تفصيلاً، أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق كارولا غصن بشبهة الإدلاء بشهادة زائفة خلال التحقيق بشأن زوجها كارلوس غصن، وفق ما أعلنت النيابة العامة في طوكيو الثلاثاء.

وجاء في بيان أصدرته النيابة العامة في طوكيو، أنه يُشتبه في أن تكون كارولا غصن أدلت بأقوال زائفة أمام القضاء الياباني في إبريل/نيسان 2019 عندما تمّ استجوابها بشأن لقاءاتها المحتملة مع شخص لم يُذكر اسمه.

وبعد فرار رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي من اليابان، قدّمت وسائل إعلام عدة زوجته على أنها من خطط لعملية الهروب، والأسبوع الماضي، أكد غصن الذي يُتوقع أن يعقد مؤتمراً صحفياً الأربعاء في بيروت، أنه نظّم «وحده» عملية فراره.

وقالت متحدثة باسم كارلوس غصن: إن مذكرة الاعتقال «تدعو للأسف»، مضيفة «في المرة السابقة أعلن كارلوس غصن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً، وتم القبض عليه مجدداً. هذه المرة قبل اليوم الذي أعلن أنه سيتحدث فيه علناً بحرية للمرة الأولى، أصدروا مذكرة اعتقال بحق زوجته كارولا غصن». وأضافت المتحدثة: إن كارولا عادت طواعية إلى اليابان قبل تسعة شهور؛ للرد على أسئلة ممثلي الادعاء، وغادرت من دون توجيه أي اتهامات لها، وتابعت: «إصدار مذكرة الاعتقال هذه أمر يدعو للأسف».

وفي بيروت، نقلت وسائل إعلام عن مصادر مقربة من الرئيس التنفيذي السابق لتحالف «رينو - نيسان- ميتسوبيشي موتورز»، أنه سيكشف في مؤتمره الصحفي الذي سيعقده اليوم الأربعاء عن أسماء من يعدهم وراء «انقلاب» أطاحه من رئاسة التحالف، بينهم «بعض من مسؤولي الحكومة اليابانية»، فيما نقلت «بلومبيرج» عن غصن أن لديه أدلة ووثائق تثبت أن عملية إلقاء القبض عليه تم التخطيط لها؛ لإسقاطه؛ لأنه كان يرغب بدمج «نيسان موتور» مع «رينو إس إيه» وهو ما سيشرحه الأربعاء. كما قال مسؤول في وزارة العدل اليابانية، أمس، إن المسؤولين القانونيين اليابانيين يعكفون على دراسة القوانين اللبنانية؛ لإيجاد سبيل لإعادة غصن ليحاكم في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وقال المسؤولك «ندرس بالتفصيل القوانين المحلية اللبنانية... وسنبذل ما في وسعنا لإعادته»، وأضاف المسؤول: إن فرص إقناع لبنان بترحيل غصن ضئيلة للغاية؛ لأن لبنان مثل العديد من الدول الأخرى لا يسلم مواطنيه.

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وتابع المسؤول: إن غصن قد يواجه اتهامات إضافية؛ لانتهاكه قوانين السفر اليابانية بفراره من البلاد، وستتعقب الشرطة أي شخص قد يكون ساعده على الهرب.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان: إن السفير الياباني في بيروت طلب من الرئيس ميشال عون، أمس، المزيد من التعاون في قضية غصن، تفادياً للتداعيات السلبية على العلاقات بين البلدين، وذكر البيان أن السفير تاكيشي أوكوبو بحث مع عون قلق اليابان «الشديد» بخصوص قضية غصن، وقال: إنه يبذل جهداً مكثفاً؛ للمحافظة على العلاقات بين لبنان واليابان.

وعادت شركة «نيسان» للدخول على خط الأزمة؛ حيث أبدت «أسفها الشديد» لإهانة غصن النظام القضائي الياباني، متوعدة بالاستمرار في ملاحقته، وقالت المجموعة في بيان مقتضب: إنّ «هروبه إلى لبنان من دون إذن من المحكمة، في انتهاك لشروط الإفراج عنه بكفالة، يمثّل إهانة للنظام القضائي الياباني»، وأضاف البيان: إنّ «نيسان اكتشفت بعد تحقيق داخلي شامل العديد من الأفعال المنسوبة لغصن، والمنطوية على سوء سلوك»، وأكّدت أنّ هناك «أدلّة دامغة على ارتكاب غصن مخالفات مختلفة»؛ من بينها خصوصاً تقديمه «بيانات غير دقيقة حول مدخوله، واختلاس أصول عائدة للشركة لحسابه الشخصي». وشدّدت المجموعة اليابانية في بيانها على أنّها ستستمر في تعاونها مع النظام القضائي، وستواصل ملاحقة رئيسها السابق أمام القضاء؛ لتحميله مسؤولية «الضرر» الذي ألحقه بها. ومن جهته، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الاثنين، أن رئيس نيسان ورينو السابق كارلوس غصن لم يستخدم وثائق سفر فرنسية للتوجه من اليابان إلى لبنان، وقال لتلفزيون (بي.إف.إم): «على حد علمي لم يستخدم وثائق فرنسية»، وأضاف إن غصن يحصل على نفس المعاملة التي يتلقاها أي مواطن فرنسي آخر في الخارج وهو لم يطلب القدوم إلى فرنسا، مشيراً إلى أنّ «تسوية هذه القضية يجب أن تتمّ بين اليابان ولبنان».

وكشفت مجلة «فوربس» الأمريكية في موقعها، أسماء الطيارين الأتراك الأربعة الذين ساعدوا في تهريب غصن، مؤكدة أن الأول هو الكابتن الرئيسي نويان باسن Noyan Pasin، بينما الثاني مساعده ويدعى باهري كولتو سوميك Bahri Kutlu Somek وهما من قاما بنقله بالطائرة من طوكيو إلى إسطنبول، واتضح بعد أن اعتقلتهما السلطات التركية أنهما يعملان في شركة MNG Jet التركية المالكة للطائرة بنظام التعاقد، منذ يوليو/تموز الماضي فقط، كما اعتقلت طيارين تركيين آخرين، قاما بنقله بالطائرة الثانية من مطار كمال أتاتورك بإسطنبول إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وهما Ozgu Bilge Bayram أوزجو بليج بايرام، وزميله المساعد سرهات كاهفسكي Serhat Kahveci وهما لا يزالان رهن الاعتقال؛ للتحقيق معهما.

لبنان يتعهد باتخاذ خطوات بشأن مذكرة الإنتربول

قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ألبرت سرحان، أمس الثلاثاء، إن النيابة العامة تلقت النشرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، وستتخذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن.

وذكر سرحان في بيان أن وزارة العدل لم تتلق حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة اعتقال أصدرها ممثلو الادعاء الياباني بحق كارول زوجة غصن. (رويترز)