«اقتصادية الشارقة» تجدد شهادة وقاية المباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عن تجديد شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة للمباني، وذلك ضمن سعيها المستمر لتوفير أقصى معايير الجودة والأمن والسلامة، حيث تصدر الإدارة العامة للدفاع المدني، هذه الشهادة بعد التأكد من استيفاء هذه الاشتراطات بتفتيش ميداني من قبل لجان خاصة، ولا يتم تجديد هذه الشهادة إلا بعد إخضاع المباني والمنشآت لزيارات تفتيشية دورية للتأكد من استمرارها في استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة، ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن الدائرة تحرص على توفير أقصى معايير الأمن والسلامة لجميع موظفيها، وذلك ضمن السياسات والاستراتيجيات المتعددة التي تلتزم بها الدائرة، وتماشياً مع استراتيجيتها في مجال الاستدامة، ويشكل حصولنا على تجديد شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة للمباني، دليلاً آخر على جهودنا المبذولة لتوفير بيئة عمل مثالية لموظفينا بما يضمن تعزيز إنتاجيتهم وسعادتهم في بيئة العمل، ونهدف من خلال ذلك إلى أن نكون نموذجاً يُحتذى عندما يتعلق الأمر بأمن وسلامة ورفاهية الموظفين.

وأكد أحمد الجسمي رئيس قسم الخدمات العامة، أن الدائرة تولي أهمية قصوى لتوفير بيئة آمنة وصحية ومحفزة على العمل والإبداع، وكذلك تعمل على توفير كل سبل الوقاية والسلامة في مختلف منشآتها، حيث تمكنت الدائرة من تجديد شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة للمباني، وقد استحقت هذه الشهادة بعد الزيارات التفتيشية الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للدفاع المدني بالشارقة، حيث تبين استيفاءها لجميع الشروط ومتطلبات استحقاق الشهادة.

وأوضح الجسمي، أن الدائرة تحرص على أمن وسلامة موظفيها ومراجعيها، والتي تعد من أهدافها الاستراتيجية، حيث تتبنى الدائرة أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي، مشيداً بالدور والتعاون الذي تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وتواصلها المستمر مع الدائرة تحت مظلة التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية لمواكبة التطورات وفقاً لأعلى درجات الكفاءة، ما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة في الإمارة.