شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف اجتماعات «آسيا والهادئ للاعتماد» 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، موافقة مجلس الوزراء على استضافة الدولة لاجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد خلال العام 2020.
وأضافت الهيئة، في تصريحات أمس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أن المؤتمر ستستضيفه «مواصفات» في العاصمة أبوظبي، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات في استضافة الفعاليات الدولية.
وأوضحت أن الإمارات هي أول دولة في المنطقة تفوز باستضافة هذا الحدث الإقليمي المهم في مجال أنشطة التقييس والاعتماد، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء المنظمة؛ حيث ستستضيف «مواصفات» مئات الخبراء وصناع القرار في حدث دولي كبير.
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