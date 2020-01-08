«ريبورتاج» تطلق مشروع «ذا جيت» في مدينة مصدر

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كشفت «ريبورتاج العقارية»، عن إطلاق مشروع «ذا جيت» في مدينة مصدر بأبوظبي، حيث يوفر المشروع 463 وحدة سكنية، بواقع 200 استوديو، و144 شقة مؤلفة من غرفة وصالة، و94 شقة ذات غرفتين، و7 شقق مؤلفة من 3 غرف، إضافة إلى شقتين ذات 4 غرف، بجانب 16 وحدة تاون هاوس.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية، إن إطلاق المشروع جاء بعد دراسة وافية لمتطلبات السوق، مشيراً إلى وجود طلب مرتفع على شراء العقارات بأبوظبي، لاسيما المشاريع التي توفر وحدات ذات وجودة عالية ومواصفات متميزة. وأشار إلى بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع مؤخراً، حيث تم إنجاز أعمال الأساسات، موضحاً أنه من المقرر إنجاز وتسليم المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2022.