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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت شركة تكافل الإمارات أن مجلس إدارتها سيناقش خلال اجتماعه يوم 9 يناير الجاري، استقالة محمد الهواري من منصبه كعضو مجلس إدارة، وتعيين عضو مجلس إدارة جديد في حال تمت الموافقة على الاستقالة.
* أكدت مجموعة الخليج للملاحة القابضة عدم وجود أي معلومات أو أخبار تتعلق بعملياتها لم يتم الإفصاح عنها وتؤثر على سعر السهم.
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