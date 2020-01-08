متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت شركة تكافل الإمارات أن مجلس إدارتها سيناقش خلال اجتماعه يوم 9 يناير الجاري، استقالة محمد الهواري من منصبه كعضو مجلس إدارة، وتعيين عضو مجلس إدارة جديد في حال تمت الموافقة على الاستقالة.

* أكدت مجموعة الخليج للملاحة القابضة عدم وجود أي معلومات أو أخبار تتعلق بعملياتها لم يتم الإفصاح عنها وتؤثر على سعر السهم.