إطلاق «نجوم الأعمال» على كورنيش مدينة خورفكان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس الشارقة للتعليم، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، «رُوّاد»، مشروع (نجوم الأعمال) ضمن برنامج مهارات، على كورنيش مدينة خورفكان، بمشاركة طلبة من المدارس الحكومية والخاصة من المراحل العلمية من الصف الخامس حتى الثاني عشر، إضافة إلى طلبة الكليات والجامعات، وشملت عرض 10 مشاريع تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع ريادة الأعمال من خلال إتاحة الفرصة لهم لممارسة تجربة العمل الخاص بشكل عملي.

ويسهم مشروع «نجوم الأعمال» في إعداد وتحفيز النشء من رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم في مجال إدارة الأعمال وتعريف الطلبة بعالم التجارة وخوض تجربة الاستثمار المالي من خلال مشاريع بسيطة، إضافة إلى توجيه الطلبة وتنمية قدراتهم الاستثمارية ومهاراتهم الابتكارية في المشاريع المستقبلية.

وجرى تصميم منصات بيع خاصة بنجوم الأعمال، مع توفير جميع الاحتياجات اللازمة للإسهام في إنجاح المشروع، حيث سبق أن تم تدريب وتأهيل المشاركين من خلال ورشة تدريبية للطلبة وأولياء أمورهم تمحورت حول الاستثمار والابتكار في قطاع ريادة الأعمال.

وقال محمد الملا، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم إن الهدف من تنفيذ النسخة الثانية من المشروع في خورفكان، يأتي وفق تطلعات المجلس وحرصه على تعميم رقعة الاستفادة على الطلبة الذين يقطنون مدينة خورفكان، وما حولها.. مشيراً إلى أهمية البرامج والمشاريع اللاصفية التي تصقل مهارات الطلبة.. واعتبر المبادرة وسيلة لتبصير الطلبة المستهدفين بماهية الأعمال كمفهوم وممارسة، وتطوير ثقافة العمل لتمكينهم من تعزيز قدراتهم العملية من أجل الدخول إلى عالم الأعمال الريادية.

وأوضح حمد المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد» أن مبادرة «نجوم الأعمال» تؤكد نجاحها عاماً تلو عام، ما انعكس على المستوى النوعي والكمي للمشاركات فيها.. مشيراً إلى أن إطلاق النسخة الأولى من المبادرة في مدينة خورفكان ولأول مرة في المنطقة الشرقية سيسهم بالتأكيد في زيادة إقبال الطلبة للمشاركة فيها بمشاريعهم الريادية الصغيرة بحكم قرب موقع الحدث من مناطق سكنهم، ومدارسهم، وجامعاتهم، كما يتيح الفرصة لأولياء الأمور للتواجد مع أبنائهم وتشجيعهم وتحفيزهم، وبالتالي إشراك أكبر عدد ممكن من الطلبة والمشاريع في هذه المبادرة.

وأكد المحمود حرص اللجنة المنظمة لهذه المبادرة المجتمعية المتميزة على ضمان أعلى درجات الجودة في التنظيم ودقة التحكيم وتطوير معايير المنافسة نحو الأفضل، باعتبار المبادرة هي الأهم للطلبة في إمارة الشارقة في مجال ريادة الأعمال.. موضحاً أن هذه المبادرة ما كان لها أن تحقق نقلتها النوعية على صعيد الطلبة، أو المشاريع المشاركة لولا الاهتمام المتزايد من حكومة الشارقة بدعم أهداف مؤسسة «رُوّاد» في نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب وتبني المبادرات المجتمعية النوعية في هذا الصدد وبالشراكة الفاعلة والمستمرة مع مجلس الشارقة للتعليم. (وام)