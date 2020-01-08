مؤشر «إنذار مبكر»لقياس أداء شركات التأمين في الدولة

لجأت هيئة التأمين إلى اعتماد مؤشر لقياس أداء شركات التأمين بناء على تقييم 52 معياراً بحيث يعد النظام بمثابة «إنذار مبكر» لتوجيه أعمال الشركات والإجراءات التنظيمية المتبعة.

و كشف تحليل مؤشرات الأداء العام والمعايير المرجعية لقطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2018 أن الوضع المالي لشركات التأمين التكافلي يعد «الأصعب» بشكل ملحوظ مقارنة بأنواع الشركات الأخرى.

بحسب مؤشر الأداء العام الذي أصدرته «الهيئة» مؤخراً، فقد جاء الوضع المالي لشركات التأمينات العامة والشركات الأجنبية تواليا كثاني وثالث «أصعب» الأوضاع المالية أداءً لعام 2018.

تم تقسيم المعايير إلى قسمين هما: نسب تحليل الأداء بالإضافة إلى التحليل المالي، وتعتمد النسب المستخدمة لتحليل الأداء بحسب المؤشرات الرئيسية على نظام «CARMELS» الذي يركز على كفاية رأس المال وإعادة التأمين وجودة المنتجات وسلامة إجراءات الإدارة، والإيرادات الربحية والسيولة والحساسية.

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وتعد مؤشرات الأداء الرئيسية كنظام إنذار مبكر بحيث تم تحديث نموذج إلكتروني لإظهار معايير مرجعية لكل مؤشر وذلك بناء على معدلات السوق أو بناء على المتطلبات التنظيمية، وتمت إضافة نظام تسجيل نقاط لكل مؤشر بحيث تسجل نقطة واحدة لكل مؤشر «متعثر» ونصف نقطة لكل مؤشر يظهر «يستدعي الحيطة» وصفر نقطة لكل مؤشر «طبيعي» ويمكن استخدام مجموع النقاط على جميع المؤشرات كنظام إنذار مبكر لتوجيه أعمال الشركة والإجراءات التنظيمية.

وتم تحديد 26 من المؤشرات ذات الأهمية في قياس القوة المالية على أنها مؤشرات رئيسية/‏‏أساسية، وتم إعطاء نسب قياس الملاءة ( الأموال الذاتية إلى متطلب الحد الأدنى لرأس المال، إلى متطلب ملاءة رأس المال، إلى المبلغ الأدنى للضمان) وزناً أكبر من النسب الأخرى في نظام النقاط.

أعطيت شركات التأمين صفة «المتعثرة» بحسب الوضع المالي لمن يكون مجموع نقاطها أكثر من 20 نقطة من أصل 34 نقطة، وصفة «يستدعي الحيطة» لتلك الشركات التي تجمع نقاطا تتراوح أكثر من 9 وأقل من 20 من أصل 34، و صفة «الطبيعية» لتلك التي تجمع نقاطاً أقل من 9 نقاط من أصل 34 نقطة.

وهناك أيضا تصنيف للشركات بحسب نتائجها وفق جميع المؤشرات ال 53 وبناء على النتائج الإجمالية لكل شركة تعمل في دولة الإمارات، بحيث تصنف الشركات على أنها «متعثرة» لتلك التي يكون مجموع نقاطها أكثر من 27 نقطة من أصل 61 نقطة، والشركات التي نالت صفة «يستدعي الحيطة» لتلك التي يكون مجموع نقاطها أكثر من 16 نقطة وأقل من 27 نقطة من أصل 61 نقطة، وصفة «الطبيعية» للتي يكون مجموع نقاطها أقل من 16 نقطة من أصل 61 نقطة.

وتشكل النتائج الفردية للشركات جزءاً من النماذج الإلكترونية بحيث تتمكن كل شركة من متابعة تقدمها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين قوتها المالية، فإن متوسط النتائج حسب نوع الشركة مفيد في تحليل أداء الشركة مقارنة بأقرانها.ورصد المؤشر حصول شركات التأمين التكافلي على النسبة الأعلى من النقاط «19.7» نقطة بحسب مجموع نقاط النسب الرئيسية و 28.71 لمتوسط مجموع نقاط كل النسب، وحلت ثانيا شركات التأمينات العامة بمتوسط 16.76 نقطة لمتوسط نقاط النسب الرئيسية، و 24.03 لمتوسط كل النسب، وجاءت ثالثا الشركات الأجنبية بمجموع 16.8 نقطة ضمن نقاط النسب الرئيسية، و 23.74 لمتوسط مجموع نقاط كل النسب، وكل الشركات رابعا بمتوسط 15.03 و 22.85 تواليا، وشركات التأمينات العامة وتأمينات الحياة خامساً بمتوسط 13.80 و 22.77 تواليا، والشركات التقليدية سادسا بمتوسط 13.89 و 21.44 تواليا، والشركات الوطنية سابعا بمتوسط 13.67 و 22.16 تواليا، وأخيراً جاءت شركات تأمينات الحياة بمتوسط 12.95 و 19.86 تواليا.