شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليار دولار زيادة احتياطي النقد الأجنبي بالصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 12 مليار دولار زيادة احتياطي النقد الأجنبي بالصين تاريخ النشر: 08/01/2020 استمع ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر مما هو متوقع في ديسمبر مع انتعاش اليوان بعد أن توصلت واشنطن والصين إلى اتفاق تجارة جزئي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت 12.3 مليار دولار في ديسمبر إلى 3.108 تريليون دولار. وتوقع الاقتصاديون أن ترتفع الاحتياطيات 7.4 مليار دولار إلى 3.103 تريليون.

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