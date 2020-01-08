معهد مصدر يستعرض الابتكارات البحثية في مجال التكنولوجيات المستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم أنها، ومن خلال معهد مصدر، ستقوم باستعراض أحدث ابتكاراتها البحثية في مجال التكنولوجيات المستدامة المتقدمة والطاقة النظيفة، وذلك خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، والتي تقام تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وكمؤسسة بحثية للتعليم العالي تركز على الطاقة المتجددة والتكنولوجيات المستدامة المتقدمة وتخزين الطاقة والطاقة الحيوية والمياه والبيئة، تسعى جامعة خليفة إلى توقيع اتفاقيات تعاونية واستعراض أحدث ابتكاراتها البحثية عبر منصة رقم (A-411)، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، كما سيقوم الخبراء من أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة بالمشاركة بالقمة، وترؤس العديد من الورش والجلسات التقنية والحلقات النقاشية والندوات، ضمن فعاليات الحدث الأبرز الذي يركز على الطاقة وفعاليتها والمياه والطاقة الشمسية والنفايات والمدن الذكية. وسيتم تكريم ما مجموعه 26 عضواً في برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، تقديراً لجهودهم في إكمال متطلبات البرنامج على مدار العام.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تعتبر القمة العالمية لطاقة المستقبل فرصة مميزة لمعهد مصدر في جامعة خليفة لاستعراض أحدث ابتكارات تكنولوجيا الطاقة المستدامة فيه؛ حيث تعتبر منصة بارزة تهدف إلى تبادل المعرفة والابتكارات وتبادل الخبرات في مجال الأعمال، نأمل من خلال المشاركة في الفعاليات التي تضم رواد التكنولوجيا وقطاع الصناعة أن نُسهم في تعزيز جهود اعتماد تكنولوجيات الطاقة النظيفة، والتي تعود بالفائدة على العالم».

وأضاف الدكتور الحمادي: «يسرنا أن نستضيف حفل تخريج أعضاء برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل، والذين تم تدريبهم ليصبحوا صناع القرارات في المستقبل».

ومن أبرز الابتكارات التي ستستعرضها جامعة خليفة في القمة اتحاد بحوث الطاقة الحيوية المستدامة، ومنصة معهد مصدر للطاقة الشمسية، ومشروع في الطاقة النووية.

وسيشارك الدكتور ستيف جريفث، نائب رئيس أول للبحث والتطوير في جامعة خليفة خبراته، خلال كلمته التي سيلقيها في القمة، والتي تتمحور حول «التحول إلى المدن الذكية والمستدامة: سد الفجوة بين حاجة المجتمعات والخدمات المتاحة».وسيقوم الدكتور حسن عرفات، مدير مركز تكنولوجيا المياه المتقدم في معهد مصدر في جامعة خليفة، بعرض أفكاره حول العوامل الاجتماعية السياسية التي تؤثر في استدامة عملية تحلية المياه، وذلك خلال الجلسة التي تسلط الضوء على بحوث التطوير، كما سيقوم الدكتور ريان فان در ميرويه، الأستاذ المساعد في قسم هندسة البنية التحتية المدنية والبيئية في جامعة خليفة، بمشاركة أفكاره حول إعادة النظر في كيفية التخلص من المياه المالحة الناتجة عن عمليات التحلية الإقليمية.