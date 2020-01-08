«دو» توفر الدفع عبر منصة Apple Pay بــدون تمــاس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير تجربة اتصالات رقمية سلسة لعملاء الدفع المسبق والآجل للاستمتاع بتجربة اتصالات رقمية سلسة مع القدرة على سداد فواتيرهم أو إعادة شحن حساباتهم عبر خدمة Apple Pay. وسيتمكن عملاء دو اعتماداً على هذه الخدمة من دفع مستحقاتهم عبر تطبيق دو المبتكر للخدمة الذاتية باستخدام بطاقات الائتمان المخزنة على هواتفهم باللمس من علامة أبل.

تعزز منصة Apple Pay تجربة الدفع الرقمي بأمان وراحة وسهولة للمستخدمين، وبالتزامن مع توجه الإمارات العربية المتحدة لتأسيس مجتمع رقمي غير نقدي، توفر مثل هذه الابتكارات حلول دفع أكثر ذكاءً وإسعاداً لسكان المدن الذكية.

وقال أنتوني شاينر الرئيس التنفيذي - حلول الحياة الرقمية والابتكار في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: نعمل في دو على منح العملاء مزيداً من الطرق التي تمكنهم من الاستفادة من الأجهزة والحلول المتصلة التي يستخدمونها في حياتهم على نحو يومي. توفر تقنيات الدفع الرقمية باستخدام الهواتف الجوالة درجة عالية من الراحة والسلامة والأمان؛ إضافة إلى راحة البال والقدرة على الاستمتاع بخبرات رقمية أكثر سرعة وسهولة وأماناً.