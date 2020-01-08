«أدنيك» تجدد شراكتها الاستراتيجية مع «أجيليتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) عن تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع «أجيليتي للمعارض والفعاليات» التابعة لشركة «أجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة» لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك في إطار جهود شركة أبوظبي الوطنية للمعارض الرامية إلى الاستمرار في تعزيز الخدمات التي تقدمها لمنظمي المعارض والفعاليات، من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية والفنية وعمليات الشحن.

تعد «أجيليتي» واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة بتوفير الخدمات اللوجستية المتكاملة مع أكثر من 26 ألف موظف، وتمتد عملياتها في أكثر من 100 دولة حول العالم. وبموجب مذكرة التفاهم، ستستمر هذه الشراكة الناجحة بين الطرفين بهدف تزويد عملاء شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بأفضل الحلول اللوجستية الرائدة على مستوى العالم.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: نحرص في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض على تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية لعملائنا وفي مختلف المرافق التي نوفرها. وللتأكيد على التزامنا بهذا الهدف، جددنا شراكتنا مع «أجيليتي» مرة أخرى لضمان التوفير السلس للحلول اللوجستية ذات الكفاءة العالية والفاعلية من حيث الكلفة للمنظمين والعارضين.

وقال الياس منعم، الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا: يسعدنا أن نجدد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، والتي ستعزز من مكانة «أجيليتي» كشركة رائدة في قطاع المعارض والفعاليات، متيحة لنا تقديم أفضل الحلول اللوجستية المتطورة لعملاء شركة أبوظبي الوطنية للمعارض. ونقدم في «أجيليتي» مجموعة واسعة من حلول سلسلة الإمدادات لتلبية احتياجات عملائنا التقليدية والمعقدة، وتشمل قائمة خدماتنا خيارات الشحن الجوي والبحري والبري، والتخزين والتوزيع، والخدمات المخصصة للمعارض والفعاليات، وكل ما يلبي احتياجات شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بشكل تام.