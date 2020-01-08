محامــو غصــن يهاجمون فرنسا واليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم محامو كارلوس غصن، الاثنين، النظام القضائي الياباني والحكومة الفرنسية قبل يومين من مؤتمر صحفي يعقده موكلهم في بيروت، بعد فراره من اليابان؛ حيث يُتهم بعمليات احتيال مالية.

وفي بيان أول هاجم فرنسوا زيمري مباشرة اليابان معتبراً أن نظامها القضائي يرمي إلى «سحق عزيمة الأفراد وليس محاكمتهم».

وتابع: «هل تعلمون أن حكومتكم أرادت عمداً سحق غصن. وأمام إنكار العدالة هذا، ما البديل لأي شخص يعلم أنه بريء؟».

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وأضاف: «إنكم وحدكم مسؤولون عن الوضع الذي تسببتم به، ويضر بصورة اليابان في العالم» منتقداً بشدة قضاء هذا البلد «العاجز عن إجراء محاكمة عادلة».

وفي بيان ثانٍ تلقت «فرانس برس» نسخة منه، هاجم جان إيف لو بورنيه وهو محام آخر لغصن، فرنسا وخصوصاً وزير الاقتصاد برونو لومير.

وتساءل «برونو لومير يدلي بشكل غريب منذ أشهر بتصريحات معادية لكارلوس غصن. هل ذلك لإرضاء اليابانيين؟». وتابع: «هل للتهجم على رئيس مجلس إدارة، وإرضاء السترات الصفراء في فرنسا؟ وخصوصاً أن موقفه العدائي لا يستند إلى شيء».

وأعلن لومير على إذاعة «فرانس انتر»، الاثنين، أن «كارلوس غصن شخص متهم كأي متهم آخر. ووجهت إليه عدة تهم وعليه الإجابة عنها أمام القضاء». (أ ف ب)