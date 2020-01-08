شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي للأسهم.. ودبي الأفضل خليجياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

واصلت الأسهم المحلية تعويض خسائرها التي منيت بها في مستهل جلسات الأسبوع، مع ارتفاع جماعي لأسهم سوق أبوظبي، أمس، ليصعد مؤشره العام 0.98%، وذلك على وقع شراء أجنبي ومؤسساتي، قاد مؤشر سوق دبي لأعلى مكاسب يومية منذ سبتمبر/‏أيلول الماضي بنسبة 1.99%.

وبذلك، سجل سوق دبي الأداء الأفضل خليجياً، أمس، في الوقت الذي أغلق السوق الكويتي على ارتفاع 1.3%، و السوق البحريني 0.5%، في مقابل انخفاض سوق السعودية 0.09%، وسوق مسقط 0.09%.

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق المحلية 260.2 مليون درهم، منها 152.4 مليون درهم في دبي، و107.8 مليون سهم في أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2746.77 نقطة، مستفيداً من عودة النشاط لأسهم شركات العقار والنقل والبنوك والسلع والاستثمار والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 2.37% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 3.58%، و«داماك» 0.73%، و«إعمار للتطوير» 0.8%، و«إعمار مولز» 1.65%، و«ديار» 0.86%، وذلك في مقابل انخفاض «الاتحاد العقارية» 3.41%.

وزاد قطاع البنوك 2.27% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 1.29%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.37%. كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.62% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.59%، و«سوق دبي المالي» 1%، و«شعاع كابيتال» 4.76%.

وصعد قطاع النقل 0.1% بفعل صعود «العربية للطيران» 0.65%، في وقت استقر «أرامكس» من دون تغيير.

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي إلى مستوى 5056.74 نقطة، مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وزاد قطاع البنوك 1.03% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.07%، و«أبوظبي التجاري» 1.56%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.94%.

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وارتفع قطاع العقار 0.93% مع انتعاش الدار بنسبة «0.96%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.46%. وزاد قطاع الاتصالات 0.74% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الطاقة 2.21% مع صعود «دانة غاز» 1.01%، و«أدنوك للتوزيع» 2.05%، و«طاقة» 12.5%.

وزاد قطاع الاستثمار هامشياً 0.09% بعد نمو «إشراق» 0.32%، وذلك أمام استقرار «الواحة كابيتال».

وتصدر «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي بقيمة 34 مليون درهم، مغلقاً عند 4.05 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 33.84 مليون درهم، ليغلق عند 5.5 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» الذي استقطب 29.5 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 12.95 درهم. وفي سوق أبوظبي، حصد «أبوظبي الأول» سيولة بقيمة 29.3 مليون درهم، مغلقاً عند 15.16 درهم، تلاه «الدار» بتداولات ب18.7 مليون درهم، وأقفل عند 2.1 درهم، ثم «القدرة القابضة» بسيولة ب18 مليون درهم، مغلقاً عند 0.94 درهم.

وسجل «بنك المشرق» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 13.8% مغلقاً عند 80 درهماً، وفي المقابل، كان أكبر الأسهم المتراجعة «الخليج للملاحة» بنسبة 6.49% عند 0.46 درهم، علماً أن الشركة أكدت عدم وجود أي معلومات لم يتم الإفصاح عنها، وتؤثر في تداولات السهم. وجاء في مقدمة الأسهم الرابحة بسوق أبوظبي «طاقة» بنسبة 12.5% مغلقاً عند 0.45 درهم، فيما لم تسجل أي شركة تراجعاً في السوق.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 9.23 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.67 مليون درهم محصلة شراء العرب، و7.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 9.23 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و5.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 45.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 41.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و3.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 45.6 مليون د رهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.5 مليون درهم محصلة بيع العرب، و40.1 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم، على أسهم شركات «الاتحاد العقارية»، و«إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«سوق دبي المالي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «ديار»، و«الدار»، و«داماك». من جانبها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 29.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 24.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و5.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 29.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 24.1 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و5.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.