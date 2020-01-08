«زايد للاستدامة».. تأثير إيجابي في حياة 318 مليون شخص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرست «جائزة زايد للاستدامة»، ريادتها العالمية في دعم المشاريع والحلول المستدامة التي تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار المُلهمة، ونجحت في تحقيق هدفها الأساسي؛ بتخليد إرث الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وترسيخ رؤيته في مجال الاستدامة البيئة.

ومنذ تأسيسها في عام 2008، شهدت الجائزة تطوراً كبيراً من حيث الانتشار والتأثير، وتحولت إلى واحدة من أبرز الجوائز العالمية التي تساهم في إحداث تأثير إيجابي مستدام في حياة الشعوب؛ حيث بلغ عدد الذين كرمتهم الجائزة نحو 76 فائزاً، ساهمت مشاريعهم المبتكرة بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 318 مليون شخص.

وتضاعف عدد طلبات المشاركة في الجائزة منذ انطلاقتها بنحو 6 مرات؛ حيث ارتفع من 354 طلباً من أكثر من 50 بلداً في الدورة الأولى إلى 2373 طلب مشاركة من 129 دولة في دورتها ال12 هذا العام.وتسعى «جائزة زايد للاستدامة»، التي كانت انطلاقتها الأولى تحت مسمى «جائزة زايد لطاقة المستقبل» إلى رعاية كافة الأفكار المبدعة التي يمكن تطبيقها على نطاق واسع في أي مجتمع، ولا تقتصر قيمة الجائزة على تقدير الأفكار البناءة فحسب؛ بل تتجلى أيضاً في تشجيع هذه الأفكار الإبداعية، والترويج لها في بقية أنحاء العالم.

ويتنافس هذا العام 30 مرشحاً؛ لنيل عشر جوائز ضمن خمس فئات؛ تشمل: الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية؛ وذلك في إطار جهود الجائزة لإيجاد حلول لأهم تحديات التنمية، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030؛ حيث سيتم الإعلان عن الفائزين العشرة خلال حفل توزيع الجوائز ال12 الذي يقام في 13 يناير.وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 3 ملايين دولار يتم توزيعها على الفئات الخمس؛ حيث تبلغ القيمة المخصصة لكل فئة 600 ألف دولار، وتتوزع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على المدارس الست الفائزة عن المناطق الست حول العالم لتحصل كل مدرسة فائزة على مبلغ 100 ألف دولار.(وام)