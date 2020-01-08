«المشــرق» يوقــع اتفاقيــة مــع «دبي المــالي العالمـــي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك المشرق، امس، عن توقيعه اتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي، تتيح للبنك فتح حسابات الضمان لجمعيات الملاك التابعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي. كما بات بإمكان البنك أيضاً، بموجب لوائح مركز دبي المالي العالمي، تقديم الخدمات لشركات جمعيات الملاك. وقد وقع هذه الاتفاقية كلّ من زين قريشي، العضو المنتدب ورئيس قسم التمويل العقاري والاستشارات في «المشرق»، وجابر السويدي، نائب الرئيس الأول ومسجّل العقارات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، في حفل أقيم في المركز المالي.

وسيقوم بنك المشرق بموجب هذه الاتفاقية بتقديم منتجات وحلول المعاملات المصرفية العالمية لشركات جمعيات الملاك، ما يوفر لهم مجموعة واسعة من حلول الدفع المبتكرة والمريحة. كما ستضمن الاتفاقية الإدارة المستقلة لحسابات جمعيات الملاك، جمع مساهمات رسوم الخدمة للملاك في كل حساب على حدة، مع مراقبة مستويات إنفاقهم على ميزانياتهم المعتمدة.

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وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «نحن ملتزمون بدعم القطاع العقاري في دولة الإمارات، الذي يمثل ركيزة حيوية للاقتصاد الوطني. وتضمن هذه الشراكة مع مركز دبي المالي العالمي تلبية احتياجات جمعيات الملاك والاحتياجات المصرفية المتنوعة لأعضائها. كما ستساهم الخدمات التي نقدمها في حماية ومراقبة وضبط الاستخدام المناسب لأموال تلك الجمعيات بشكل فعّال، وتزويدها بخدمة سريعة وسلسة».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نحن سعداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، أحد شركائنا الاستراتيجيين، لدعم خدماته لشركات التطوير العقاري وجمعيات الملاك في المركز المالي. ويمثل دعم عملائنا أولوية أساسية لنا لأنه يعكس التزامنا الحقيقي بتوفير منظومة مواتية يمكّن المؤسسات المالية أن تنمو وتزدهر في أعمالها. ومع شروعنا في البدء بخطة التوسعة للمركز، فإننا نتطلع إلى توفير بيئة تنظيمية قوية وبناء شراكة وثيقة مع بنك المشرق».

وقال زين قريشي، العضو المنتدب ورئيس قسم التمويل العقاري والاستشارات في بنك المشرق: «نحن سعداء للتعاون مع مركز دبي المالي العالمي في إطار هذه المبادرة، والتي تشكل مثالًا آخر على دعمنا للقطاع العقاري في البلاد من خلال تقديم خدمات فعالة لحماية ومراقبة الاستخدام المناسب لأموال جمعيات الملاك. وبموجب هذه الاتفاقية فإننا لن نقوم فقط بفتح حسابات الضمان لجمعيات الملاك الخاضعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بل سنقوم أيضاً بتقديم خدمات استشارية موسعة عند الطلب. كما سيتم بموجب الاتفاقية إيداع مساهمات الملاك في حساب الضمان، وبعد ذلك سيتم إنفاق الأموال بناءً على إرشادات وتوجيهات مركز دبي المالي العالمي، ما يعزز الشفافية والنزاهة».